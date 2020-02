Betalte 60.000 for å fikse problem hun måtte ha ventet tre år på i Norge

«Hvor lenge man må vente på plastisk kirurgi er avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. For eksempel vil behandling av en del brannskader ha høy prioritet. Andre tilstander er mindre alvorlige. Da haster det mindre og ventetiden vil være lengre. Eksempler på dette kan være brystreduksjoner og fjerning av fettforkle.» skriver Helsedirektoratet.

Charlotte har brukt 60 000 kroner av egen lomme og reist to ganger til Litauen. Sykepleieren fra Hurum frykter ikke utenlandske sykehus.

– Jeg var skeptisk i utgangspunktet. Men én i familien har vært her før. Hun var misfornøyd med en behandlig hun hadde fått utført i Norge, men veldig fornøyd med klinikken i Kaunas. Det samme er jeg. Jeg har ikke angret i det hele tatt. Her blir du behandlet som en dronning. Man bestiller mat fra en egen meny, forteller hun om klinikken i Kaunas.

Advarer

I Norge advarer norske plastikkirurger mot å la seg operere i utlandet.

Plastisk kirurg Amin Kalaaji er leder for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi. Han er redd for resistente bakterier, mangelfull oppfølging, dårligere forsikringer og at det er vanskeligere å bedrive kvalitetskontroll i utlandet.

– Jeg advarer nordmenn mot å søke behandling i utlandet. Ikke fordi alle utenlandske kirurger er dårligere, men rett og slett fordi det er mange fallgruver, og det kan bli dyrere i lengden hvis man må reise flere ganger til utlandet for å reparere feil, sier han til TV 2.

– Det kan ende opp med å bli mye dyrere enn hva en behandling i Norge hadde kostet, hvis man tar alle kostnader i betraktning med reise og opphold, og da særlig hvis det skulle oppstå komplikasjoner eller at man trenger en korreksjon og i den anledning må reise flere ganger til den utenlandske klinikken, sier han.

Han innrømmer at det også i Norge skjer komplikasjoner og feil, men at det er lettere å rette opp i det her i landet hvis man må oppsøke kirurgen og klinikken flere ganger.

– Avviser pasienter

Men kirurgene i Kaunas avviser kritikken. De mener at det ikke finnes statistisk belegg for at det er farligere hos dem enn i Norge.

– Vi avviser mange pasienter når vi ser at operasjonen er unødvendig, sier kirurg Gediminas Samuelenas, som har operert mange norske kvinner ved Nordestethic Clinic i Kaunas.

– Dessuten er problemene med resistente bakterier mindre her hos oss. Vi er en spesialisert bedrift med et begrenset fagområde. Dermed blir bakteriefloraen mindre hos oss enn på et vanlig sykehus. Dessuten opererer vi på friske personer, som har større motstandskraft enn syke mennesker. Vi har veldig få komplikasjoner her hos oss, mindre enn fem prosent, sier han til TV 2.

Charlotte er en av de norske kvinnene som har fått en «Mommy Makeover» ved klinikken, og som er godt fornøyd med resultatet.

– Denne gangen har jeg fått fjernet hengende hud på armene og på innsiden av lårene. Nå slipper jeg at dette gnisser når jeg går, jeg kan bruke skjørt og shorts. Alt har blitt lettere, bokstavelig talt. Bare det å finne klær som passer er blitt en fryd, forteller sykepleieren, som ikke har angret på at hun valgte denne klinikken i Litauen.

Hun føler også at hennes nye kropp blir et spark bak til alle som har mobbet henne opp gjennom oppveksten.

– Det har vært sårt å ikke bli akseptert. Nå kan jeg finne fine klær som passer, jeg slipper sår, blemmer og gnagsår. Jeg har fått et helt nytt liv, forteller hun til TV 2.