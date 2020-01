I elevundersøkelsen fra 2019 kommer det fram at nesten én av ti elever på 5. klassetrinn opplever å bli mobbet på skolen. Det var Aftenposten som omtalte saken først onsdag morgen.

Dette hadde også P3morgens ferske programleder, Martin Lepperød (27), bitt seg merke i og kommenterte det direkte på luften i radioprogrammet.

Ble mobbet

Programlederen forteller at han selv opplevde å bli mobbet på ungdomsskole og videregående.

– Jeg opplevde ganske mange tunge år på ungdomsskolen og inn i videregående, forteller han åpenhjertig i programmet og utdyper:

– Jeg var jo, i hvert fall den gang, ganske tykk og opplevde ekstremt mye mobbing og kommentarer så å si hver eneste dag.

Fikk hjelp

Samtidig forteller den populære programlederen at han føler han kom greit ut av det etterhvert. Han tror også mange er usikre på hvordan de skal håndtere en mobbesituasjon, og at det ikke nødvendigvis vil være et svar på problemet å kontakte lærere eller foreldre.

Derfor ønsker han å dele hvordan han selv fikk hjelp da det sto på som verst.

– Det jeg gjorde, var det at jeg turte å si det til vennene mine, den ene vennen jeg hadde på det tidspunktet, forteller han og legger til:

– Jeg sa bare at «Jeg synes det er jævlig dritt. Jeg får mange kommentarer og jeg vet at du ikke får gjort noe med dette her, for det er helt umulig».

27-åringen forteller at han fra den dagen fikk støtte fra kompisen på en helt spesiell måte.

– Han gjorde ikke noe annet enn å ta meg til siden og si: «Du, nå gjør vi noe annet», eller «Skal vi stikke ut og spille fotball bare oss to?», forteller Lepperød.

Gav ut sang om mobbing

I fjor ga programlederen ut en egen låt med navnet «Kanke Mobbe Meg Under Vann».

Låta har i skrivende stund i overkant av 100.000 avspillinger på musikkstrømmetjenesten Spotify.

TV 2 har vært i kontakt med Lepperød som ikke ønsker å utdype saken mer enn det som ble sagt på radio.