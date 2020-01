Onsdag formiddag la Nordea Markets frem sine prognoser for norsk økonomi. I rapporten Economic Outlook fastslår banken at balansen i norsk økonomi er tilbake.

– Vi har lagt bak oss tre gode år. Veksten har vært veldig god, slik at arbeidsledigheten har gått ned, sier sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen.

Nordea spår nå en periode med mer moderat vekst, slik at balansen opprettholdes.

– Temperaturen er akkurat passe. Prisveksten ligger rundt to prosent og det er god balanse i boligmarkedet. Norsk økonomi er akkurat der den skal være, sier Olsen.

Bedre kjøpekraft

I sine prognoser kommer Nordea med en spådom som vil være gode nyheter for de fleste nordmenn. Banken ser for seg et skifte i nordmenns kjøpekraft.

– I 2019 gikk lønnsveksten opp og prisveksten ned. Men da kom Norges Bank og satte opp renta flere ganger. De siste årene har flere ulike faktorer ført til at kjøpekraften ikke har steget, sier Olsen.

– Det tror vi endrer seg nå. Blir situasjonen slik den ser ut nå, vil det innebære en god forbedring i kjøpekraften for den jevne nordmann.

Dette betyr altså at du vil få mer å rutte med i tiden fremover.

– Vi snakker om en reallønnsvekst på rundt 1,5 prosent, som følge av arbeidsmarkedet vi har.

Coronaviruset

Varehandelen har slitt de siste årene. Nordea tror situasjonen vil bedre seg dersom forbrukerne får bedre kjøpekraft, og legger også dette til grunn i sine prognoser for norsk økonomi.

– Det er ikke rart det har gått tregt i varehandelen når kjøpekraften ikke har blitt bedre. Nå tror vi veksten i konsumet kan ta seg opp, sier Olsen.

Handelskrigen mellom USA og Kina har lenge skapt uro internasjonalt. Nordea kaller seg nå forsiktige optimister, og tror den verste perioden er over for industrien internasjonalt.

Samtidig spiller coronaviruset en betydelig rolle.

– Markedet har vært veldig optimistisk, og er derfor veldig mottakelig for negative nyheter. Frykten for coronaviruset får ringvirkninger, og et aksjefall på mellom fem og ti prosent er ikke unaturlig, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.