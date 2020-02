Etter flere år med fallende salg i Norge, er Honda klar for å snu trenden. De neste 36 månedene får vi nemlig se seks nye elektrifiserte modeller fra japanerne.

El-satsningen er i tråd med selskapets ambisiøse mål: Innen 2022 skal samtlige nye Honda-modeller i Europa ha en form for elektrisk drivlinje.

Det er den lille sjarmøren Honda e som er først ut. Dette blir rett og slett en svært viktig modell for Honda i Norge, etter flere år med labert salg og reduksjon i forhandlernettet.

Nå er målet å utlevere 700 Honda e i Norge allerede i år. De første bilene kommer til landet i løpet av mars, mens offisiell lansering skjer i mai.

Nå har vi testet nykommeren, i Spania.

Hva er dette?

Honda e bygger på en helt ny plattform, utviklet eksklusivt for denne modellen. Det betyr at drivlinjen er optimalisert for maksimal effektivitet og brukervennlighet.

Helt siden starten i utviklingsprosessen, har Honda vært tydelig på at dette er en bil bygget for urban mobilitet. Det er altså ikke bilen for deg som kjører mye og langt.

Det forklarerr hvorfor batteripakken er på 35,5 kWt, samt en rekkevidde på 222 kilometer. Sistnevnte er ikke direkte imponerende, men Honda e leverer derimot godt på de områdene bilen skal. Det vil si design, kjøreglede, tekniske løsninger og god plassutnyttelse.

Legg merke til at utformingen av baklysene er identisk med forlysene. Her er det kun fargen som skiller, akkurat som på t-banen i Oslo.

Hvordan er det å kjøre?

Etter en grundig teknisk gjennomgang av bilen, er vi mildt sagt spent på hvordan den oppfører seg på veien.

Mye ligger nemlig til rette for at dette kan bli en riktig så underholdende kjøretur: Lavt tyngdepunkt (faktisk lavere enn Honda NSX!), en perfekt vektbalanse på 50/50 og bakhjulsdrift.

Under den sorte luken på panseret finner vi ladeporten.

Vår testbil er i tillegg topputgaven «Advance» med 154 hk og 315 Nm. På veien oppleves den lille krabaten kvikk, særlig opptil 60-70 km/t. Etter det dabber det litt av, som hos de fleste elbiler.

Omgitt av kuperte landeveier og appelsingårder i Valencia, er det godt å kjenne på komforten i bilen. Det er den som veier tyngst. Når det er sagt, er Honda e absolutt kapabel til å kjøre litt aktiv gjennom svingene også. God og direkte styrerespons underbygger det.

Men viktigst av alt er begeistringen og gleden vi opplever i førersetet. Du kan ikke annet enn å smile. Underholdende kjøreegenskaper og retro-designet som pakkes inn i dagens teknologi, er en viktig forklaring på akkurat det.

Interiøret kombinerer en herlig retro-look med topp moderne teknologi.

Finest utenpå eller inni?

Det er ingen tvil om at Honda e er en bil for de som vektlegger design. Bilen vekker enormt med oppsikt – og det er ikke vanskelig å se at det moderne retro-designet begeistrer.

Eksteriørt ser vi et tydelig pek til Honda Civic fra 70-tallet. Karosseriformen er omtrent lik, samtidig som bilen krydres med topp moderne løsninger.

I det man åpner døren, er det som å gå tilbake i tid. Måten setene er utformet på og materialvalget skaper en herlig følelse av nostalgi. Samtidig blir du fort minnet på at dette er en splitter ny bil – i det du glimter opp på dashbordet.

Honda har et klart ønske om å nå yngre kundegrupper med denne bilen.

Her finner du ikke mindre enn fem forskjellige skjermer, som dekker hele bredden foran. Ytterst finner vi de digitale speilene, mens det i midten troner to medieskjermer på 12,3 tommer.

Her kan du enkelt sveipe mellom ulikt innhold. Og enda bedre: Når bilen står i ro, kan du koble til både Nintendo og Playstation, og spille mens du venter på at bilen lades. Vi skal love deg at tiden flyr når du først drar i gang et par runder med Mario Kart!

Ved hurtiglading på 50 kW tar det forresten 30 minutter å lade bilen fra 0-80 prosent. Ved AC og 6,6 kW snakker vi 4,1 timer fra 0-100 prosent, mens vanlig stikkontakt på 2,3 kW bruker 18,8 timer på samme øvelse.

Vi syns i det hele tatt det er tøft gjort av Honda å gjøre både interiør- og eksteriørdesignet på denne måten. Bilen får enkelt og greit mange av konkurrentene til å blekne.

Honda har utviklet kjøreegenskapene ved å sammenligne med biler innenfor større klasser. Derfor er det benyttet uavhengig MacPherson fjæring på alle hjul for å sikre best mulig stabilitet på veien.

Hvordan er plassen?

Honda e er en liten og kompakt bil. Den måler bare 3,89 meter i lengderetning, men er imponerende rommelig – med unntak av bagasjerommet. Det tar bare 171 liter.

Honda legger ikke skjul på at nye Mini Electric blir blant de største konkurrentene, sammen med BMW i3. Felles for bilene er fokus på design og litt annerledes løsninger.

Etter vårt møte med nye Honda e, mener vi dette helt klart kan bli en skummel konkurrent til både Mini og i3. I våre øyne er det Hondaen som byr på den mest interessante totalpakken.

Det er nesten mer en sofa, enn seter bak. Plassen er også godkjent.

Tech-faktoren er høy i Honda e. Du kan virkelig boltre deg i medieskjermene, som viser alt fra praktisk ladeinformasjon, til Super Mario.

En stor nyhet er også «Honda Personal Assistant». Dette er en tjeneste som bruker kunstig intelligens for å svare deg på ulike spørsmål du måtte ha ved å benytte kommandoen «Ok Honda».

En nyutviklet mobilapplikasjon, lar deg enkelt ha kontroll over bilen. Her får du tilgang til ladefunksjoner, detaljert kjøretøystatus, klimakontroll, sikkerhet og lokasjonsovervåking.

Appen støtter også «digital nøkkel» – som gjør at du kan gi andre tilgang til bilen, uten den fysiske nøkkelen.

For å øke batteriets effektivitet har Honda utviklet et termisk styringssystem som varmer opp eller kjøler batteriet i henhold til omgivelsestemperaturen.

Går den bra?

Nykommeren til Honda leveres med to effektuttak: 136 eller 154 hk. De har samme moment, på 315 Nm. Vi kjører topputgaven, som oppleves mer enn kvikk nok.

Som vi allerede har nevnt, hjelper det godt på at bilen er bakhjulsdreven. Det gir en litt mer leken karakter sammenlignet med en forhjulstrekker.

Litt Mario Kart mens man lader, blir ikke feil.

En annen fordel med drift på bakhjulene er at svingradiusen imponerer. Den er kun 4,3 meter, noe som betyr at du kan snu bilen på et relativt lite område. Honda e er med andre ord en perfekt bil dersom du kjører mye feil og må snu kjapt. Det fikk vi selv prøve under testkjøringen i Valencia, da vi plutselig havnet i en appelsinåker. (Til den spanske bonden: Takk for smaksprøven!)

0-100 km/t er i mål på 8,3 sekunder, men det føles faktisk litt raskere. Velger du innstegsmodellen på 136 hk tar samme øvelse 9 sekunder.