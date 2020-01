Coronaviruset har ingenting med ølsorten Corona å gjøre, men det er det kanskje ikke alle som vet.

Den siste uka har flere og flere søkt etter «corona beer virus», altså «corona øl virus» på Google, skriver Miami Herald.

Tall fra Google Trends viser at søket etter «corona beer virus» de siste dagene har gått i taket.

Det er innbyggere i Kambodsja som søker mest etter «corona beer virus», og deretter følger innbyggere i Singapore og New Zealand.

På søket «coronavirus beer» er det faktisk flest nordmenn som har søkt.

Den siste uka har også søk etter bare «corona» og «corona beer» gått i taket.

RETT OPP: 26. januar skjøt søk etter «corona beer virus» i været. Foto: Google Trends

Aids og Ayds

Forvekslingen kan minne om aidskrisen på midten av 80-tallet, som førte til at mange amerikanere koblet sykdommen til det appetittdempende godteriet Ayds.

FORSVANT: Det appetittdempende godteriet Ayds forsvant etter at «alle» fryktet å få aids. Foto: Produsenten

Ettersom flere og flere fryktet aids, førte dette til store problemer for merkevaren – spesielt siden det i likhet med aids fikk folk til å gå ned i vekt.

I 1988, etter at salget hadde blitt halvert, endret Ayds ifølge New York Post navnet til Diet Ayds.

Men da var det allerede for sent, og produktet ble kort tid etter fjernet fra hyllene for godt.

Derfor heter det coronaviruset

Årsaken til at coronaviruset heter akkurat dette, er at viruset har kronelignende topper på overflaten.

«Corona» er latin for «krone».

Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i begynnelsen av januar og har så langt kostet over 100 liv og over 4.000 er bekreftet smittet.

Det reelle tallet på smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Viruset er også påvist i Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saudi-Arabia, Singapore, USA, Frankrike og Australia.