Dette produktet var best til å få babyen til å sove

Skal du kjøpe et produkt anbefaler hun å starte så tidlig som mulig, og starte med det enkleste.

– Lyd er jo beroligende for mange barn. Hvis barnet er friskt og fint, så ville jeg startet med «white noise», sier hun.

Slik gikk det

Etter to måneder med testing har familiene kommet fram til en konklusjon. Dessverre har ingen av de funnet en mirakelkur.

– Det har ikke vært noe av det som har funket hundre prosent, sier Dakhil.

Tyngdeposen

Pris: 2178,-

Terningkast 4

TYNGDE: Tyngdeposen ser ut som en sovepose og har vekter på brystet. Armene kan også knappes inne i posen for å "svøpe" babyen. Foto: Babydeepsleep

Tyngdeposen skal være spesielt bra for urolige babyer og gir et lett trykk på brystet gjennom små vektkuler. Den kan brukes til barnet er rundt ett år, før man eventuelt må kjøpe en større versjon. Armene kan også lukkes inne i posen, slik at barnet svøpes.

Det startet bra. Ola sov natten gjennom for første gang på natt to med posen, men så snudde det.

– Vi tenkte at dette er løsningen på alle våre problemer. Og vi var liksom i den syvende himmel, sier Varøy.

Også for Jasmin hjalp den litt de første dagene.

– Men så ble det bare frustrasjon over den og grining hver gang vi satt den på igjen.

Begge babyene nektet å ha den på etter de første dagene, og sovnet raskt etter at posene ble tatt av. Familiene tror det kan skyldes at begge babyene har lært å snu seg rundt og dermed ikke likte å få begrenset bevegelsesfrihet. Likevel tror de den kan fungere for yngre babyer.

LullaMe

Pris: 3930,-

Terningkast 3

LULLAME: Madrass som består av en metallramme, med et nettinglaken over. Sengen styres med en fjernkontroll og sengen slutter automatisk å vugge når du løfter babyen opp. Foto: LullaMe

LullaMe er det delte meninger om. Den består av en nettingmadrass som dras over en metallramme og plasseres i sprinkelsenga. Med en fjernkontroll kan du stille inn vuggefart og madrassen beveger babyen rolig opp og ned. Maksvekt for vuggefunksjon er 10 kilo, men madrassen kan brukes som en vanlig madrass etter dette. Det anbefales å svøpe barnet, og på nettsidene står det at den er aller best for nyfødte. Det er noe mekanisk støy fra vuggingen, men dette kan forøvrig også virke søvndyssende.

For Jasmin har den hjulpet litt på kveld og på dagtid. For Ola har den ikke fungert i det hele tatt.

– Før pleide Jasmin å sove kanskje en halvtime på dagtid, men med senga så opplevde jeg at hun kunne sove en til to timer.

Hun våknet også mindre på kveld fram til klokken tolv, da hun er vant til å samsove med mor.

– Men det er ikke sånn at jeg får henne til å sovne i den, sier Dakhil.

LullaMe er i tillegg dyr og vanskelig å ta med seg. Men den får pluss for nettingmadrassen, som gjør at babyen har frie luftveier, selv om den skulle legge seg på magen.

MYHUMMY: Bamsen avgir hvit støy og man kan velge mellom konstant lyd eller at bamsen skrur seg på hver gang babyen våkner. Foto: MyHummy

MyHummy

Pris fra 470,-

Terningkast 5

MyHummy er en bamse som kommer i flere størrelser og versjoner. Versjonen TV 2 hjelper deg har testet kan fjernstyres med mobilen og brukes som babycall, når «hvit støy»-funksjonen ikke brukes. Sistnevnte er ikke testet.

Bamsen avgir hvit støy og man kan velge mellom fem ulike lyder, deriblant hjerteslag og regn. Bamsen er lett å ta med seg og enkel i bruk. Man kan stille inn bamsen til å gi kontant støy eller slå seg på hver gang babyen våkner og lager lyd.

Bamsen har hatt litt effekt for begge familier.

– Den har jo hatt effekt, ved at jeg føler at hun har sovet litt dypere søvn og ikke våkner så lett. Men den har hatt mer effekt på luren på dagtid, sier Dakhil.

På kveld har den av og til fungert og av og til ikke. For Ola tok den imidlertid knekken på alle oppvåkninger tidlig på kvelden.

Men det er en ting man bør tenke gjennom, mener Dakhil:

– Nå samsover vi, så jeg kjenner jo på at det har vært litt frustrasjon for min del. For jeg syns det har vært litt slitsomt med den lyden i bakgrunnen, sier hun.

MyHummy er likevel den testerne samlet liker best. Og som har hatt mest effekt for begge familiene. Den er også enkel i bruk og lett å ta med seg.

– Jeg ville anbefalt den. Også ikke er den så dyr heller. Og det er en positiv ting, sier Varøy.