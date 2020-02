Se scoringen fra kampen i Sportsnyhetene øverste på siden.

Mens Liverpool-stjernene har forlatt byen til fordel for ferier i Los Angeles, Maldivene, Dubai og Ibiza ble James Milner (34) værende på Merseyside trene seg opp igjen etter et skadeavbrekk.

– Veldig respektfullt med ham

Veteranen benyttet også muligheten til å dele av sin erfaring og rutine med Liverpools juniorer, som klarte oppgaven med å sende klubben videre i FA-cupen i omkampen mot lille Shrewsbury.

Milner var til stede på kampen og plasserte seg like bak lagets innbytterbenk. Vikarierende manager, U23-trener Neil Critchley, la ikke skjul på sin begeistring over Milners tilstedeværelse både før og under kampen da han møtte pressen etter avansementet.

– Han trente med oss i går og spurte om han kunne bli med oss. Selvsagt var svaret ja. Det var veldig respektfullt av ham å spørre, og så spurte han om han kunne bli med i garderoben. Hva tror du svaret kom til å bli? Selvsagt kunne han det, sier Critchley ifølge Liverpool Echo.

Han la merke til at Milner var svært opprømt på tribunen bak ham.

– Han ga noen velvalgte ord til spillerne. Han stilte seg bak dem og var veldig høyrøstet i garderoben. Som jeg sa så var han veldig opprømt bak meg. Jeg kunne høre ham, og han var genuint glad over hvordan guttene presterte. Jeg kan ikke få takket ham nok for at han var her i kveld.

Fikk oppmuntring av Klopp

Milner har ikke vært på banen siden cupkampen mot Everton 5. januar, og Critchley forteller at den allsidige spilleren er et lite stykke unna å være tilbake for fullt. Manager-vikaren kunne også fortelle at Jürgen Klopp var svært fornøyd med lagets prestasjoner.

Seieren over Shrewsbury gjør at stjernespillere på førstelaget skal opp mot Chelsea i den femte runden av cupen.

– Han tok kontakt med meg i ettermiddag og ga meg noen råd og oppmuntring, sier Critchley.

– Han sa at vi skulle spille på Liverpool-måten og gå for det siden det er sånn førstelaget spiller. Dette er oss. Dette er det vi gjør. Dette er det vi står for. Dette er det vi tror på, og du bør være klar for det.

Liverpool-spillerne har noen dager til med ferie før man gyver løs på siste del av sesongen. Premier League-tittelen er så langt nede i lommen at mye skal gå galt om ikke Liverpool kaprer det etterlengtede trofeet. Samtidig venter store kamper i Champions League mot Atlético Madrid og nevnte Chelsea i cupen.