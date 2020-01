Fratatt psykologtittelen etter voldtekt – startet ny virksomhet som psykolog

Budskapet i brosjyrene var det samme som på mannens helt ferske nettsider, nemlig at han tilbød en rekke ulike psykologtjenester.

Onsdag møtte mannen, som nå er i slutten av 40-årene, i Oslo tingrett. Der stod han tiltalt for ulovlig bruk av en beskyttet tittel.

Politiadvokat Tone Bysting ba om 21 dagers ubetinget fengsel for mannen, men fikk ikke rettens medhold. I stedet er mannen dømt til å betale 15.000 kroner i bot.

Voldtekt på hybel

Dette er ikke første gang tiltalte møter i retten.

Ifølge en dom fra Gulating lagmannsrett begikk mannen en svært grov voldtekt i 2004. Ifølge dommen tok han seg inn på hybelen til en ung kvinne, selv om hun hadde sagt at hun ikke ønsket han der.

Kvinnen rømte fra hybelen og kom tilbake da hun trodde mannen var borte. Det var han imidlertid ikke, og med makt voldtok han henne på soverommet, ifølge dommen.

AKTOR: Politiadvokat Tone Bysting ba om 21 dagers fengsel for tiltalte. Foto: TV 2

Mannen ble dømt til to år og seks måneders fengsel for voldtekt og flere andre forhold, deriblant bruk av ulike narkotiske stoffer. I tillegg ble han fratatt autorisasjonen som psykolog – et yrke han frem til dette hadde utøvd i flere år.

Politiet fikk tips

Voldtektssaken og dens følger har ifølge tiltalte gått inn på ham, og han har siden gått til psykolog. Tiltalte mener at han og psykologen ble enige om at han skulle forsøke å komme tilbake i arbeid igjen.

– Det er et stort savn å bruke en kunnskap som jeg har tilegnet meg gjennom mange år og også jobbet med. Tanken var å bruke den kunnskapen til å skape en inntekt for meg selv, forklarte tiltalte i retten.

Han lagde derfor en nettside der han blant annet tilbød hypnose, parterapi og kognitiv terapi. Schizofreni var blant sinnslidelsene mannen oppga å være spesialist på.

På nettsiden kunne man dessuten lese om tidligere pasienters gode erfaringer med psykologen, til tross for at ingen i virkeligheten hadde gjennomført noen time ved virksomheten.

Politiet fikk nyss om saken da tiltalte fikk sin første klient på besøk. Den unge kvinnen som skulle få behandling hos ham, fikk en dårlig følelse og snudde i døra.

Kort tid senere, på senhøsten i 2018, varslet hun politiet med mistanke om at mannen drev med en form for svindel.

Nekter straffskyld

I retten nektet mannen straffskyld for ulovlig bruk av psykolog-tittelen.

Årsaken er at han mener aldri å ha kalt seg «psykolog», men derimot «kognitiv-psykolog».