Medier: Ikke sikre på om de kan hindre riksretts-vitner

Årsaken er at flere republikanere vurderer å støtte Demokratenes krav om vitner – eller at de foreløpig ikke har sagt hva de kommer til å stemme når spørsmålet skal avgjøres.

Under et lukket republikansk møte tirsdag ble saken drøftet, ifølge New York Times og flere andre medier. Her skal lederen i Senatet, Mitch McConnell, ha sagt at han så langt ikke hadde det tilstrekkelige antall stemmer.

I Senatet har Republikanerne et flertall på 53 av 100 seter. For å få innkalt vinter må Demokratene derfor overtale minst fire republikanere til å støtte kravet.

Boltons bok

På demokratisk side er det et særlig sterkt ønske om å få John Bolton til å forklare seg i Senatet. Han var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden der president Donald Trump anklages for maktmisbruk.

I en ny bok bekrefter Bolton at Trump ønsket å stanse militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Boken, som ennå ikke er utgitt, har tilført riksrettssaken et nytt spenningsmoment. Tidligere var det antatt at Republikanerne hadde svært gode sjanser til å hindre nye vitner og få en rask slutt på riksrettssaken.

– Jeg tror Bolton sannsynligvis har noe å tilføre, sa den republikanske senatoren Lisa Murkowski tirsdag.

Tidligere har republikanerne Mitt Romney og Susan Collins sagt at de trolig vil stemme for å innkalle vitner i Senatet.

Far og sønn

Men hvis det blir flertall for nye vitner, risikerer Demokratene også å måtte forholde seg til det som fra deres perspektiv er irrelevante vitneforklaringer.

Noen republikanere er villige til å innkalle Bolton hvis også de får kalle inn egne vitner. Da kan Joe Biden og hans sønn Hunter bli bedt om å forklare seg, siden det var dem Trump mente ukrainerne burde granske.

Bakgrunnen for Trumps ønske var Hunter Bidens rolle som styremedlem i et korrupsjonsanklaget ukrainsk selskap. Det er aldri blitt bevist at verken han eller faren Joe – som kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget i USA til høsten – gjorde noe ulovlig.

– Hvis folk ønsker vitner, vil det bli mange vitner, varsler Lindsey Graham, en av Trumps sterke støttespillere i Senatet.

– Folket bør avgjøre

Noen republikanske kilder sier til New York Times at de fortsatt regner med å ha nok stemmer til å kunne stanse vitnekravet når det skal stemmes over saken fredag.

Selv om nye vitner skulle bli innkalt og Bolton får formidlet sine anklager i Senatet, er det svært usannsynlig at Trump til slutt blir felt i riksrettssaken. Trump har fortsatt bred støtte i sitt eget parti, og også noen demokrater sier de er usikre på om Trump har gjort ting som er så ille at han fortjener å bli avsatt og kastet ut av Det hvite hus bare noen måneder før neste presidentvalg.