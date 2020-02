Like før overgangsvinduet stengte fikk Ole Gunnar Solskjær spissen han trengte. Det var kanskje ikke alle som hadde sett for seg at det var Odion Ighalo (30) som skulle komme inn som dekning for skadede Marcus Rashford, men for nigerianeren var det en drøm som har ligget der helt siden oppveksten.

Søvnløst og dramatisk

I et intervju med klubbens TV-kanal forklarer Ighalo at da United kom på banen, var det aldri noen tvil om hva han ønsket.

– Selv da jeg spilt for Watford visste lagkameratene mine at jeg elsket Manchester United, at jeg heiet på dem. Da jeg spilte mot Manchester United, var følelsene der fordi det er drømmen min. Det er en fin virkelighet, så jeg er veldig glad og ser frem til å begynne, sier Ighalo i intervjuet med MUTV som du kan se i sin helhet øverst på siden .

Nigerianeren signerte en låneavtale på fem måneder fra sin kinesiske klubb Shanghai Shenhua. Det skjedde etter en hektisk og søvnløs natt før overgangsvinduet stengte.

– Klokken 23 i Shanghai ringte agenten min og sa at United ønsker en avtale, så jeg våknet opp og begynte å lete etter en oversetter som kunne gå til direktøren og banke på døren hans. "Agenten min vil snakke med deg. United er ute etter meg, og du må få det til å skje", sier Ighalo.

Natten gikk deretter med til forhandlinger, papirarbeid og å få landet alle formalitetene som måtte på plass for at lånet skulle bli noe av. Underveis skal flere andre klubber ha meldt sin interesse, men Ighalo var fast bestemt.

– Han (agenten) sa at jeg måtte gå ned i lønn for å dra til United. Jeg bryr meg ikke om hvor mye jeg måtte gå ned, jeg vet det. Få det til å skje, sier Ighalo.

– Papirene ble sendt i femtiden, og i fem-seks-tiden var alt i orden.

Gatefester i Nigeria

Ighalo, som er blitt tildelt draktnummer 25, blir dermed den første nigerianeren som aksler den røde United-drakten. Hjemme i Nigeria er det Ighalo-feber, sier den tidligere Lyn-spilleren.

– Det har vært mye i nyhetene de siste dagene. Alt handler om min avtale med Manchester United. Selv på gaten der jeg vokste opp har de fester og feirer at Ighalo har signert for United, sier 30-åringen.

Nå ser han frem til å komme i gang for sin nye arbeidsgiver. Der blir han rekkekamerat med angrepsstjernene til Solskjær.

– Greenwood er en veldig god spiller: ung, veldig god venstrefot. Jeg har sett noen av kampene hans. Martial har veldig gode ferdigheter. Han kan skape magi med ballen. Og Rashford er i mine øyne en av de beste, om ikke den beste, spilleren i Europa akkurat nå. Uheldigvis er han skadet, og jeg ser håpefullt frem til å spille med ham., sier Ighalo.