Sammen med sensasjonslaget Sheffield United har keeperen Dean Henderson (22) virkelig markert seg denne sesongen med prestasjoner på øverste hylle.

Blant ligaens beste

Ni kamper uten baklengsmål er best i ligaen sammen med Liverpools Alisson og Burnleys Nick Pope. Det er kanskje ikke så rart Manchester United og Henderson nevnes i samme setning.

22-åringen er Manchester Uniteds eiendom og ble sendt på lån før sesongen til Sheffield United for å opparbeide seg erfaring på det høyeste nivået i England. Det har gått strålende for laget som ligger på sjetteplass - ett poeng foran Manchester United på sjuendeplass.

Nå kan tiden være inne for å ta steget videre. Selv er Henderson fast bestemt på at drømmen skal gå i oppfyllelse.

– Den store drømmen er å spille for Manchester United en gang. Jeg har alltid hatt den drømmen. Frem til det skjer, er ikke drømmen oppfylt. Selv om jeg spiller for dem én gang, så betyr ikke det at jeg har oppnådd drømmen. Jeg må spille 500 ganger for dem. Da kan du oppsummere og si at «du klarte det. Jeg gjorde det jeg satte meg som mål. Jeg vant trofeer med klubben jeg alltid ville vinne dem med», sier Henderson i et intervju med Premier League Productions.

Må utkonkurrere de Gea

I United må isåfall Henderson utkonkurrere det som regnes som en av verdens beste keepere om startjobben. David de Gea forlenget kontrakten med United i fjor høst og er knyttet til klubben frem til sommeren 2023, med en opsjon på ytterligere ett år.

Spørsmålene er likevel blitt stilt ved spanjolen etter sviktende prestasjoner. De Gea har sluppet inn 29 mål i Premier League denne sesongen - ni flere enn Henderson.

– Til sommeren vil jeg kjempe om å bli førstevalget. Det er det jeg vil gjøre, og forhåpentligvis klarer jeg det, sier Henderson, som har mer å by på.

– Det er rom for forbedring. Du har fremdeles ikke sett det beste av meg.

– Fremtiden er i United

Nå gjenstår det å se om United bestemmer seg for å bytte ut de Gea med Henderson eller ikke. Ifølge Manchester Evening News er Henderson kun innstilt på å returnere til Old Trafford-klubben dersom han blir førstevalget.

Sheffield United-manager Chris Wilder mener det blir vanskelig å få Henderson etter sesongen.

– Det kommer definitivt ikke til å bli på permanent basis. Fremtiden hans er i Manchester United, det er ingen tvil om det, uttalte Wilder i januar.

– Dersom Manchester United bestemmer seg for at han kan komme tilbake til oss nok en sesong, så tar vi det med glede. Vi har allerede startet samtalene med dem, men han er deres spiller og det er en avgjørelse som må tas av Manchester United og deres spiller. Men han har vært fantastisk for oss.

Ole Gunnar Solskjær spår en lys fremtid for Henderson.

– Sheffield United og Chris Wilder har hatt stor påvirkning på ham. Han lærer og vokser som et menneske og spiller. Han kommer til å komme tilbake en dag, og han kommer til å ha en god karriere i Manchester United, sa Solskjær til Uniteds hjemmesider i forkant av høstens kamp mot Sheffield United, som Henderson måtte stå over.