Opprinnelig skulle Norge møtt Montenegro, Romania og Kasakhstan i kvalifiseringen til OL i Tokyo i 2020. Nå blir det imidlertid en liten endring på oppsettet.

Kina trekker seg fra kvaliken som følger av utbruddet av koronaviruset. Det gjør at Kasakhstan rykker opp som det beste seedede laget fra Asia og tar over plassen Kina hadde i sin gruppe sammen med Russland, Ungarn og Serbia.

Hongkong har dermed blitt invitert av Det internasjonale håndballforbundet (IHF) til å ta over Kasakhstans plass i Norge gruppe. Det skriver Norges Håndballforbund på sine nettsider.

Norges OL-kvalik spilles i Montenegro mellom 20. og 22. mars. De to beste lagene fra puljen kvalifisere seg til lekene i Japan til sommeren.

En direkte plass til OL glapp for Norge da semifinalen endte med tap i VM i desember. Håndballjentene tapte i tillegg bronsefinalen mot Russland, noe som fører til en enda vanskeligere OL-kvalik. Landslagssjef Thorir Hergeirsosn har beskrevet Norges gruppe som beinhard, og peker spesielt på Montenegro og Romania.

– Norge er i den desidert tøffeste gruppen, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele i kjølvannet av bronsefinalen i VM.

– Et Montenegro som gjorde et godt VM, og Romania som var i semifinale i EM-18, men som var svekket i VM på grunn av en dopingsak mot flere spillere. Norge er uansett favoritt til å ta en av de to OL-plassene, men kan havne i trøbbel, mener Svele.