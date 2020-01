Ganske ville rykter, men Sky Sports hevder altså at Everton har avslått et bud på svimlende én milliard kroner for Richarlison fra Barcelona. Den brasilianske angriperen signerte nylig en ny langtidskontrakt med Everton.

Sky Sports vender også tilbake til et rykte som har oppstått med jevne mellomrom de siste årene. Ifølge sportskanalen skal Barcelona fremdeles være interessert i Chelsea-kant Willian. Angivelig forbereder Barcelona et bud på rundt 240 millioner kroner.

Mens vi er inne på Chelsea: Mirror skriver London-klubben er ute etter Napolis Dries Mertens. Frank Lampard ønsker å styrke angrepsrekken og tilføre flere målfarlige spillere til stallen, og det er mulig at Olivier Giroud kan gå andre veien. Franskmannen er også koblet til Tottenham, samt Lazio, melder Gianluca Di Marizo. Mertens' kontrakt med Napoli går ut til sommeren, men Chelsea ønsker seg belgieren nå. Guardian skriver at Mertens også lanseres som en mulig erstatter for Edinson Cavani i PSG.

Cavani skal være på vei, og ønsker seg selv, til Atlético Madrid. Foreløpig har ikke PSG og den spanske hovedstadsklubben klart å komme til enighet. Nå skriver NBC, som refererer til spanske AS, at også David Beckhams Inter Miami forsøker å hente den uruguayanske spissen.

Chelsea jobber også for å sikret seg kontrakt med den talentfulle backen Tariq Lamptey. 19-åringens kontrakt går ut til sommeren og flere klubber har koblet seg på - blant dem Lille og Brighton. Det melder The Sun. Lamptey debuterte i seieren over Arsenal på Emirates 29. desember og er ønsket med videre av Frank Lampard.

Daily Star skriver at både Islam Slimani og Christian Benteke ses på som mulige signeringer for Aston Villa.

Daily Mail hevder at Tottenham har holdt samtaler med Real Madrid rundt en mulig overgang for Gareth Bale. Det kan imidlertid bli vanskelig å få gjennomført en avtale grunnet den tidligere Spurs-spillerens høye lønn og kjøpesum.

ESPN melder samtidig at Tottenham forhandler med Real Sociedad om en overgang for spissen Willian José, som har en utkjøpsklausul på 700 millioner kroner. Spurs håper imidlertid å få forhandlet ned den summen før overgangsvinduet stenger.

Everton ser ut til å mislyktes i jakten på Inters Matias Vecino. Serie A-klubben ønsker å beholde midtbanespilleren, skriver Daily Star.

Krzysztof Piatek, som var koblet til Tottenham, kommer ifølge Daily Mail til å signere for Hertha Berlin i løpet av torsdagen. AC Milan ønsket å selge, ikke låne bort polakken, og det har de nå fått til.

Marca skriver at Paco Alcácer er i ferd med å signere for Villarreal.