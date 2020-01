De siste årene har flere kompakte stasjonsvogner virkelig begynt å yppe seg på bagasjeromsfronten.

Det handler om plassforhold som i mange tilfeller overgår biler en klasse over.

En av disse er Kia Ceed stasjonsvogn. I utgangspunktet ikke akkurat bilen som gjør mest utav seg, men trenger du mest mulig plass for pengene, er dette absolutt en bil du bør se nærmere på.

I dag starter prisene på 267.000 kroner, for en bil med bagasjerom på 625 liter!

Nå får Ceed stasjonsvogn og crossoveren XCeed begge en svært attraktiv nyhet. De kommer nemlig som ladbare hybrider.

Inntil 50 kilometer på strøm

Stasjonsvogna er først ut og kommer i februar/mars, mens XCeed kommer i april / mai. Drivlinjen kombinerer en 1.6-liters bensinmotor med en elektrisk motor, og er koblet til en 6-trinns dobbletclutch automatkasse. Total ytelse er 141 hestekrefter og 265 Nm.

Hva så med rekkevidden? Jo, den er ifølge Kia på "inntil 50 kilometer", målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Med det oppnår bilene også en solid avgiftlettelse her hjemme.

Det bidrar til av Ceed stasjonsvogn i ladbar utgave har startpris på 349.900 kroner, mens XCeed starter på 357.900 kroner.

Hvorfor har disse bilene nesten ikke bagasjerom?

Kia kommer med ladbar hybridløsning på både XCeed (til venstre) og Ceed stasjonsvogn.

Mye standardutstyr

Det er grunn til å tro at overgangen til ladbar drivlinje går noe ut over bagasjeromsplassen. Men Kia lover at det skal være flatt gulv i Ceed stasjonsvogn, med to oppbevaringsrom i gulvet. Et for ladekabel og et større for annen oppbevaring.

Begge modellene leveres i fire utstyrsnivåer. Blant standardutstyret er blant annet automatisk nødbremsesystem med fotgjengergjenkjenning, Bi-LED hovedlys, filskiftvarsler med Lane Keeping Assist, oppvarmede seter foran, oppvarmet skinnratt, regnsensor, ryggekamera med dynamisk guiding, adaptiv cruisecontrol med Stop&Go, Lane Following Assist, nøkkelfritt system, automatisk klimaanlegg med to soner, 8" multimedieskjerm, støtte for Apple CarPlay og Android Auto – og takrails. Alle bilene får for øvrig understellsbehandling ved ankomst Norge.

Den er liten – og kåret til verdens beste flere ganger

XCeed er den litt høyere crossoverutgaven av Ceed. Også den blir ladbar nå.

Datatrafikk er inkludert

Går vi opp ett utstyrsnivå til «Active», får vi i tillegg; 10,25" multimedieskjerm med navigasjonssystem, Kia UVO CONNECT app (iOS og Android) samt Tom Tom Live-funksjoner. Bilene er til enhver tid koblet opp til nett, og skjermen viser tjenester som ladepunkter, veibeskrivelse og andre live-tjenester som lokale søk, vær og varsling av fotoboks.

Datatrafikk er inkludert i bilens garantitid på syv år. Nedfellbar bakseterygg delt 40:20:40, trådløs ladeplate til smarttelefon, skiltleser og oppvarmede bakseter er også med i denne pakken.

Kanskje ikke bilen som gjør mest utav seg, men med ladar hybrid-løsning på plass blir Kia Ceed stasjonsvogn en enda mer attraktiv bil.

Se video av Kia Ceed under: