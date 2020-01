Piloter på ambulansefly nektet å fly fordi de hadde én time igjen på vakt. En mann døde.

Kommunelegen og helikopterlegen - som begge mente pasienten måtte flys i ambulansefly umiddelbart - ble enige om å frakte mannen i 40-årene med helikopter til Kirkenes lufthavn, for å flytte ham over i et ambulansefly så snart det sto klart.

«Når helikopteret nærmer seg Kirkenes luftnavn blir forsøk på gjenopplivning avsluttet fordi videre behandling under transport anses nytteløst. Pasienten erklæres død», skriver legen.

Pasienten døde i helikopteret

I brevet understreker legen at det ikke er noen garantier for at pasienten hadde overlevd dersom ambulanseflyet hadde fraktet mannen raskt til sykehuset i Tromsø.

Han lar det imidlertid gå klart frem at mer burde vært gjort for å forsøke å redde pasientens liv.

«Det er skremmende å se at dersom Bell-helikopteret ikke hadde vært der, så hadde vi antakelig ikke fått hjelp i det hele tatt, siden ambulanseflytjenesten var utilgjengelig over én time før vaktslutt», skriver legen.

Kommunelegen har bedt Fylkesmannen i Finnmark om å ta en full gjennomgang av hva som skjedde den dagen.

Positive til granskning

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, sier til TV 2 at de registrerer at saken er under tilsyn, og at de er positive til at helsetilsyn og fylkeslege gransker tjenesten deres. De kan ikke kan kommentere ytterligere mens saken er under tilsyn.

Driftsjef i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Hilde Sjurelv, sier til TV 2 at det er betryggende at fylkeslegen går gjennom saken.

– Vi skal bidra til at fylkeslegen får all relevant informasjon. Utover det er det ikke ønskelig for oss å kommentere saken før fylkeslegen har konkludert, skriver Sjurelv.

Hun legger også til at de registrerer at det er satt fokus på pilotens vurdering av oppdraget. Til det sier Sjurelv:

– Det er Flykoordineringssentralen som disponerer Babcocks fly, men vi vil understreke at det er fartøysjefens ansvar å avgjøre om et oppdrag kan tas. Sikkerhet for mannskap og passasjerer går alltid først i en slik vurdering. Vi har svært erfarne og dyktige piloter som vet hviket ansvar de har, og de har vår fulle støtte i avgjørelsene de tar, sier Sjurelv.

TV 2 har også vært i kontakt med Universitetssykehuset i Tromsø som ikke ønsker å kommentere før fylkeslegen har konkludert.