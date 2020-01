Henter inn ny ekspert for å vurdere DNA-bevis – tror på frifinnelse

Akkurat nå vurderer Gjenopptakelseskommisjonen om Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal få saken gjenopptatt.

Kristiansen, som har sittet i fengsel i 20 snart år, har hele veien hevdet sin uskyld. Han mener at hans beste kamerat, meddømte Jan Helge Andersen, har løyet om at han var med på ugjerningen.

Kristiansen mener blant annet at mobiltelefonenbruken hans den kvelden da voldtektene og drapene skjedde beviser at han er uskyldig.

På åstedet ble det funnet DNA fra Jan Helge Andersen. Det gjorde at politiet pågrep både han og Kristiansen.

Eksperter: Holder ikke i dag

Under rettssaken ble laboratorium-funn fra et institutt i Spania presentert som en sikker bekreftelse på at det måtte ha vært to gjerningsmenn på åstedet.

Det ble aldri funnet en full DNA-profil fra den antatt andre gjerningspersonen, men et enslig DNA-fragment. Dette sporet kunne ikke stamme fra Jan Helge Andersen, men var forenlig med Viggo Kristiansen og 54,6 prosent av alle menn i Norge.

– Det ble i Norge oppfattet som et sikkert bevis på DNA fra to menn. Det er nok en overtolkning, uttalte DNA-ekspert Ragne Farmen til TV 2 i desember.

Hun har, på oppdrag av advokatene som har jobbet for å få saken behandlet på nytt, analysert prøvene som ble presentert for retten tidlig på 2000-tallet.

Det har også Susan Pope og Chris Hadkiss gjort.

De sies å være blant Europas fremste eksperter på DNA, og har landet på samme konklusjon som Farmen.

I dag ville dette aldri blitt godkjent, mener ekspertene.

Ser til Danmark

Gjenopptakelseskommisjonen vil nå oppnevne en sakkyndig knyttet til det såkalte DNA-beviset.

– Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig, skriver kommisjonsleder Siv Hallgren i en pressemelding.

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er sendt til Kristiansens forsvarer, påtalemyndighetene og bistandsadvokatene til de etterlatte. De får nå anledning til å uttale seg.

Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april.

Forsvarer: Unødvendig

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, har mottatt et brev fra kommisjonen.

FORSVARER: Arvid Sjødin bistår Viggo Kristiansen med gjenopptakelse av Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Han tolker utviklingen som et signal på at gjenopptakelseskommisjonen ønsker å komme til bunns i saken. Samtidig mener han det er meningsløst å oppnevne nok en sakkyndig.

– Jeg har ingenting imot at man ønsker å opplyse en sak. Men i dette tilfellet synes jeg det er unødvendig og feil bruk av ressurser. Det har aldri vært DNA i tilstrekkelig grad til at man kan identifisere en person på åstedet, og en ny sakkyndig vil heller ikke kunne finne noe mer DNA, sier han til TV 2.