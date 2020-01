– Jeg skjøt min egen voldtektsmann. Det er voldsomme saker. Det han gjorde mot meg var så grovt og grotesk at det ikke kan stå på trykk, sier countryartist Laila Preikschas Nygjerdet (76) til Se og Hør.

På 80-tallet ble Preikschas Nygjerdet kjent som Cowboy-Laila, og hun reiste landet rundt for å opptre.

Etter en konsert i Hamar kretsfengsel, lot hun en av fangene komme på besøk til henne hjemme i Løten da han var ferdig med soningen.

Det som for henne var et tilbud om støtte og vennskap, ble det hun kaller et psykisk og fysisk terrorvelde.

Brøt seg inn med slegge

Hun forteller at mannen flere ganger truet henne på livet, og at han drepte sin egen far med 14 knivstikk.

HELE NORGES DOLLY PARTON: Cowboy-Laila viser sin nye plate på panseret til en rosa bil i 1980. Foto: Henrik Laurvik/Scanpix

Etter å ha sittet inne nok en gang, brøt han ifølge 76-åringen seg inn i huset hennes med ei slegge.

– Jeg var helt kald. Ventet til han kom gjennom glasskår og knust treverk – og så skjøt jeg ham. Det første skuddet i foten enset han ikke. Ikke det andre heller. Det tredje satte jeg i magen hans, og da gikk han rett i bakken, en meter foran meg, sier hun.

Mannen skal ha overlevd skuddene, men døde ifølge artisten av en overdose i Oslo noen måneder senere.

Laila Preikschas Nygjerdet forteller at hun aldri ble tiltalt for skytingen, ettersom det var selvforsvar, og sier at hun står frem med historien for å skape bevissthet om et problem hun tror er større enn noensinne.

TRIO: Cowboy-Laila flankert av Knut Sputnik Storbukås (t.v.) og Sven O. Høiby under Sputnik-festivalen på Gautefall hotell i 2004. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Hun har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Med i skandalebok

Cowboy-Laila platedebuterte i 1980 med albumet «Gi en liten blomst», og i 1988 kom albumet «Purple Heart».

I 1990 ga hun ut albumet «Veien hjem», og hennes siste utgivelse, «Sigøyner Cowboy», kom i 2005.

Hun er en av kjendisene som ble omtalt i skandaleboka «En helt vanlig dag på jobben» på grunn av sitt vennskap med kronprinsesse Mette-Marits far, den nå avdøde Sven O. Høiby, og Sputnik (76).

I 2004 sang Sven O. og Cowboy-Laila duett sammen under Sputnikfestivalen på Gautefall i Telemark, og erklærte sin «kjærlighet» til hverandre.