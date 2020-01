– Spesialstyrkene må få nye taktiske helikoptre. Om få år vil Bell-412 være mer egnet på veteranfly-stevner enn til spesialstyrkene, sier Elvenes til VG.

Han mener spesialstyrkene må tilgodeses i Forsvarets langtidsplan med helikoptre som er tilpasset deres behov.

– Egne helikoptre er en kritisk ressurs for denne styrken, sier Elvenes, som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Seks av de ni helikoptrene på Bardufoss ble i 2019 flyttet til Rygge for å være en del av antiterrorforsvaret. Elvenes stiller spørsmål ved hva som skjer når disse helikoptrene når sin tekniske alder, og han mener regjeringen må være tidlig ute med å anskaffe nye.

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen har rådet regjeringen til å skaffe mellom 18 og 30 helikoptre til Hæren og spesialstyrkene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil overfor VG ikke svare på om helikoptre blir prioritert av regjeringen. Han viser i en epost til at regjeringen skal legge fram langtidsplanen for Forsvaret for Stortinget, og at regjeringen ser på hvordan Forsvaret kan bidra til å «øke den operative evnen og samfunnets samlede motstandskraft».

Onsdag stiller Bakke-Jensen i Stortingets muntlige spørretime.

