Love-Island Nate drømmer om å flytte tilbake til hjemlandet han flyktet fra

– Det blir en tur senere i år, hvor vi prøver å samle de fleste i familien. Pappa bor mesteparten av tiden i Kongo og jobber der nå, så det gjør det litt enklere. Det er ikke like anspent stemning der nå, som det har vært tidligere, sier han.

Han innrømmer at det har vært vanskelig å være så langt borte fra hjemlandet.

– Det er tungt, siden man vil jo helst bo der man kommer fra. Jeg har en drøm om å få stiftet en familie og flytte til Kongo. Jeg vil jo gjerne gi tilbake til fedrelandet, som jeg kaller det, sier Nate.

– Så nå må jeg bare få overtalt jentene på Love Island: «Hei, har du hørt om den fantastiske demokratiske republikken Kongo? La oss ta en tur ned dit!». Jeg tror ikke det blir det letteste, men vi får se, sier han og smiler.

Kulturkræsj

Det han lengter etter, er den kongolesiske kulturen.

– Jeg er jo vokst opp i Norge, så mange av verdiene mine er norske. Men jeg er fortsatt oppvokst i en kongolesisk familie, så det har blitt en kulturkræsj. Hjemme har jeg fått høre at du må sette deg selv først og at du kan få til alt, men så går jeg ut i verden og får høre janteloven: "Ikke tro at du er bedre enn noen andre”, sier han.

Han ønsker seg til et sted hvor folk heier mer på seg selv, forteller han.

– Jeg lengter etter at folk har mer tro på seg selv, fordi det får fram det beste i et menneske. Dersom Norge blir et slikt land, så har jeg null problem med å bli her, men slik det er i dag, så heier man ikke på individet, sier han.

Vil fremme musikken

Nate bor nå i Oslo, hvor han jobber som opplæringsansvarlig på et kundesenter. I tillegg brenner han for musikk, og han er både låtskriver og produsent i duoen Odd Fellows.

Han innrømmer at han tenkte at Love Island kunne hjelpe musikkarrièren hans da han takket ja til å være med på realityprogrammet.

PAR: Nathan «Nate» Kahungu og Thammy Dias har vært et par siden første stund på Love Island. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg hadde det i tankene. Jeg er her først og fremst for samholdet og kjærligheten, men jeg vil også fremme musikken min her, sier han.

– Jeg håper at jeg vekker nok interesse til at folk vil ta kontakt i etterkant. Det hadde vært et pluss. Jeg er jo på TV fem ganger i uka, så klarer jeg å dytte inn at jeg lager musikk i hvert fall én gang i uka, så jeg håper at noen vil snappe det opp, legger han til.

