Trumps fredsdikt

Med Benjamin Netanyahu ved sin side, gjorde Donald Trump det klart at Jerusalem vil forbli Israels udelte hovedstad. Tilsynelatende uten rom for forhandlinger. En gammel idé om at palestinerne kan skifte navn på en forstad utenfor Jerusalem, for så å legge hovedstaden sin dit, ble relansert. Palestinerne har aldri gitt sine ledere mandat til å forhandle vekk land eller religiøse helligdommer i bytte mot fred. Det vil være naivt å tro at de blir gitt et slikt mandat nå.

ISRAEL: Under valgkampen høsten 2019 prydet president Donald Trump og Benjamin Detanyahu Likud-partiets valgkampmateriell. «Netanyahu, i en annen liga» stod det på denne utenfor Tel Aviv. Foto: Oded Balilty / NTB scanpix

Manglende tillit

To år har gått siden palestinske og amerikanske myndigheter hadde nevneverdig kontakt. Palestinernes tillit til Donald Trump er så å si fraværende etter at han beordret flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er ikke mye tillit å spore andre veien heller.

Under seremonien i Det hvite hus, var en rekke ledere for israelske og jødiske grupper til stede. Palestinerne var ikke representert. «Dere trenger ikke å klappe nå, men jeg må gjøre noe for palestinerne også,» sa Trump til et ellers applauderende publikum. Før han i løpet av de neste setningene gjorde det klart at Israels okkupasjon kan fortsette som før.

Evig krig

Det Trump lover palestinerne, er en lysende økonomisk fremtid. En fremtid der de, riktignok delvis underordnet sin okkuperende nabo, vil kunne skape en million nye arbeidsplasser og fri seg fra den tvangstrøyen internasjonal bistand utgjør. Hvem som vil være garantisten for løftene, ble ikke nevnt.

Planen innebærer at palestinerne nå skal få fire år på seg til å vurdere de israelsk-amerikanske forslagene og til å forhandle om en endelig fredsavtale med Israel. Det er vanskelig å forstå hvordan en avtale kommer til å bli utmeislet innenfor de rammene som Donald Trump nå har tegnet.

I 2015 lanserte jeg boka «Evig krig. Israel og Palestina». Den gangen pågikk det forhandlinger, og forlagsredaktøren min og jeg hadde en liten diskusjon om hvorvidt tittelen kom til å stå seg eller ikke. Dessverre gjør den fortsatt det.