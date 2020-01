En streaker tok seg inn i bakken akkurat i det italienske Alex Vinatzer kjørte i mål.

Se hendelsen i videovinduet over. Video med tillatelse fra NRK.

Kvinnen, iført badedrakt, vinterstøvler og lue var utstyrt med en plakat som var en hyllest til avdøde Kobe Bryant.

Hun skapte også stor forvirring.

Vinatzer trodde han hadde tatt ledelsen da han kom over målstreken, men det var på grunn av at tiden hadde stoppet da kvinnen gikk over målstreken kort tid før italieneren kom susende.

Dermed måtte italieneren innse skuffelsen etter at han hadde jublet seg ferdig. Samtidig holdt ledende Clement Noel på å le seg i hjel av seansen.

Ikke alle så humoren.

SVT-kommentator Johan Ejeborg kaller det en skandale, ifølge SVT, og påpeker den åpenbare sikkerhetsrisikoen med folk som kommer seg inn i løypen.

– Det er pinlig at det skjer.

Kvinnen ble etterhvert stoppet og geleidet bort av vaktene.

Champions League-finalen i fjor ble også stormet av en kvinne som har visse likhetstrekk med Schladming-stormeren.