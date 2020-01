Det er utstedt tsunamivarsel for Jamaica, Cuba og Caymanøyene, etter et jordskjelv som hadde sitt episenter nesten tolv mil nord-vest for byen Lucea på Jamaica tirsdag kveld, skriver Sky News.

Skjelvets styrke ble først målt til 7,3, men ble etter hvert oppjustert til 7,7.

Episenteret lå kun 10 kilometer under havbunnen.



Det er foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet.

Det internasjonale informasjonssenteret for tsunamier (ITIC) melder at det kan oppstå tsunamibølger innen en radius av 30 mil fra skjelvets episenter.

