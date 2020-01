Valgkamp i Iowa skal helst foregå på tomansshånd. Velgerne i delstaten forventer at kandidatene stiller opp, og tidligere visepresident Joe Biden tar seg god tid til å møte potensielle velgere etter talen han har holdt i Ankeny i Iowa.

En av dem er Lori Kauzlarich. Hun klarte å komme seg helt frem i køen for å spørre ham om hva en fremtidig Biden-administrasjon vil gjøre for å fremme kreftforskning.

– Det kan virke som om Iowa er det eneste stedet hvor du får slik tilgang til de som kanskje kommer til å styre landet?

– Det er fantastisk. Vi er den første delstaten som stemmer, og andre delstater får ikke den muligheten. Vi får se alle kandidatene og velge den beste. Jeg mener det er Joe, sier hun til TV2.

Mens Biden drev valgkamp i Iowa satt senatorene Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Amy Klobuchar i Washington, DC for å høre Trumps forsvarsadvokater legge frem sine argumenter. Michael Bennet fra Colorado ser ut til å ha kastet inn håndkleet i Iowa, og satser nå alt på New Hampshire.

Ikke overskygget

Kevin Freel har kjørt 1600 km fra Delaware til Iowa for å jobbe som frivillig for Biden-kampanjen. Delaware er også Joe Bidens hjemstat og de to har kjent hverandre i lang tid. Freel mener det er usikkert om kandidatene som blir sittende i senatet resten av uka kommer til å tape terreng.

– De tre senatorene gjør sin grunnlovsfestede plikt. Det er det de er valgt til. Drar Joe en fordel av det? Jeg vet ikke. Drar Pete Buttigieg fordel av det? Jeg vet virkelig ikke, sier Freel.

Han har brukt de siste ukene på å gå fra dør til dør for å overbevise velgere om å støtte Biden. Og han sier at riksrettsaken ikke er et så stort tema blant velgerne som man skulle tro hvis man ser på amerikanske nyhetskanaler.

– Jeg merker meg at folk har gjort opp sin mening om riksrett. Enten er du for eller så er du imot, og folk bringer det ikke opp. Det har ikke overskygget primærvalget her i Iowa, sier han.

Avlyser møter

Riksrettsaken tar pause på søndager så forrige lørdag ettermiddag, med en gang Trumps forsvarsadvokater kunngjorde at de var ferdig for dagen, fløy Bernie Sanders og de andre senatorene til Iowa for å treffe velgere. Men denne uken må han tilbake til Washington så han har kalt inn støttespillere som filmskaper Michael Moore og kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez for å drive valgkamp på hans vegne.

Sanders har hatt over 100 valgmøter i Iowa det siste året, og han hadde ambisjoner om å sette inn en sluttspurt frem mot valget 3. februar. Nå innser han at han må legge om planene. I en tale utenfor delstatshovedstaden Des Moines forteller han tilhengerne at han sannsynligvis ikke rekker å komme tilbake til denne delen av Iowa før valget starter.

– Vi hadde håpet å gjøre 20 til 30 valgmøter til. Det kommer åpenbart ikke til å skje. Så jeg er veldig takknemlig for Alexandria og Michael og våre andre støttespillere som har reist rundt for å tale på mine vegne, sier Sanders.