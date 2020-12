Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om 1978-sensasjonen Saab Turbo!

Etter at ryktene hadde gått en tid, kom endelig bekreftelsen på at Saab hadde sin turbo-modell ferdig, med ytelser langt utenom det vanlige. Vi skrev 1978, en tid da familiebiler med rundt 100 hk ble regnet som veldig spreke. Ikke så rart at vi spisset ører når ryktene kom om en «helt vanlig Saab» med turbo og effekt rundt 150 hk.

Det var vel heller ikke så rart at jeg var mer spent enn vanlig da jeg fikk en eksklusiv avtale for prøvekjøring fra fabrikken i Trollhättan, litt før bilen ble offisielt lansert.

Imponerende ytelser

Det ble en minnerik kjøretur i områdene omkring Göteborg, med ekstra vekt på motorveikjøring, der turboladingen virkelig kom til sin rett. Turbo var på den tiden veldig uvanlig i personbiler, så man kan trygt si at Saab ble en pionér på området.

Den første turbo-utgaven av Saab 99 hadde en effekt på hele 145 hk med et ladetrykk på 0,70 +/- 0,05 bar. Utgangspunktet var stadig en velkjent rekkefirer med slagvolum 1.985 cc, men med tilleggspustingen fra turboen leverte familiebilen plutselig 0-100 km /t under 9 sekunder – 8,9, for å være nøyaktig, og en toppfart på svært imponerende 200 km/t med hekkspoiler montert!

Ladetrykkmåleren sto strategisk lurt plassert, godt opp i synsfeltet! Foto: Saab

Spark i ryggen

På denne tidlige modellen var fortsatt turbo-opplevelsen ganske spesiell. Da jeg begynte å gi gass ut fra Göteborg og nordover, skjedde det liksom veldig lite. Så jeg ga mer gass, og da skjedde det litt. Samtidig så jeg på ladetrykkmåleren på toppen av dashbordet at trykket nærmet seg hyggelig nivå – og da kom plutselig hele effekten som et realt spark i ryggen når alle de 145 hestene slapp seg løs samtidig ved rundt 5.000 omdreininger!

For en 2-liters bensinmotor på slutten av 1970-tallet var det selvsagt også veldig uvanlig med såpass høyt maksimalt dreiemoment som 235 Nm, så trekkraften var det heller ikke noe å utsette på.

Opp til 175 hk

Tidlige turbo bensinmotorer i vanlige biler fikk en del kritikk for nettopp tendensen til at moderat fraspark plutselig ble erstattet av noe bortimot en eksplosjon når ladetrykket nådde toppen. For uerfarne bilfører kunne dette veldig lett skape vanskelige situasjoner, noe som nok også skjedde enkelte ganger.

Saab leverte også det samme turbo-drivverket i 900-modellen etter hvert. Etter flere oppdateringer hadde denne i 1984 fått effekt på hele 175 hk med toppfart over 220 km/t.

Topplokk av lettmetall

Entusiastene i Trollhättan fikk heller ikke være alene på turbo-området særlig lenge. I vanlige familiebiler var det ikke minst naboen i Göteborg, Volvo, som sørget for dette med eksempelvis 244 Turbo. På det sportslige området hadde naturligvis Porsche sine turboer, i likhet med Nissan, som også den gangen var den japanske produsenten med mest sportslige ambisjoner.

Den Saab 99 Turbo jeg kjørte ved Göteborg i 1978 hadde altså en 2-liters 4-sylindret rekkemotor med overliggende kamaksel og turbolader. Motorblokken var i støpejern, mens topplokket var av lettmetall.

Plass til kassettspiller

Girkassen var 4-trinns manuell, og det var drift på forhjulene. Her var det lurt å være oppmerksom på at man burde holde igjen litt på effekten når underlaget var vått – igangkjøring på våt vei krevde forsiktighet med gasspedalen!

Turbo-modellen hadde skivebremser på alle fire hjul. Uvanlig var det også at lettmetallfelger var standard, og at bilen hadde spoiler både foran og bak. Til utstyret hørte blant annet soltak, lyktepussere, ryggelys, vindusviskere med intervallfunksjon, tonet glass i vinduene, rikelig med varsel- og kontrollamper, konsoll for radio eller kassettspiller, integrerte nakkestøtter på seter med Bordeaux-rødt plysjtrekk, el-oppvarmet førersete, varmetråder i bakruten, lys i hanskerom og bagasjerom – og stereohøyttalere i dørene.

Saab 99 Turbo og 900 Turbo var svært like, det var mest lengden som skilte dem fra hverandre. Foto: Saab

Fantastisk kjøreglede

Spesielt stor var ikke Saab 99 Turbo 1978. Bilen var 4,53 m lang, 1,69 m bred og 1,44 m høy. Akselavstanden var 2.473 mm. Til sammenligning var Saab 900 Turbo 21 cm lengre da den kom, med samme understell for øvrig. Her var det meste likt, men akselavstanden var økt med 3 cm.

Den første 99 Turbo hadde ikke noe imponerende baksete, og bagasjerommet var på moderate 350 liter. Egenvekt med full tank var 1.210 kg, og bilen kunne ha en totalvekt på maksimalt 1.660 kg.

Det bilen ikke leverte av god innvendig plass, tok den mer enn igjen med fantastisk kjøreglede. Jeg husker ennå godt at det ble mange spark i ryggen de to dagene med Saab 99 Turbo ved Göteborg!

Mange utsettelser

Saab var på mange måter en annerledes og innovativ bilfabrikk, men ble aldri stor nok til å få den finansielle ryggraden som kreves for å henge med på modellutvikling. GM – General Motors - som eide Saab fra slutten av 1980-tallet var heller ikke villig til å sette inn de summene som uten tvil hadde vært nødvendige for å sikre et fortsatt liv, og 19. desember 2011 slo Saab seg selv konkurs, med to datterselskaper.

Restene ble oppkjøpt av kinesisk eide NEVS (National Electric Vehicle Sweden), som planla å videreføre produksjon i et visst omfang av elbilen NEVS 9-3 i de tidligere fabrikklokalene til Saab. Som navnet antyder, skal den nye elbilen bygges på samme plattform som tidligere Saab 9-3. Men hittil har utsettelsene vært mange – og produksjon i Trollhättan har det hittil blitt lite av...

