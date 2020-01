Lysbakken: – Dette er en okkupasjonsplan, ikke fredsplan

Tirsdag kveld lanserte USAs president, Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu en fredsplan for Israel og Palestina.

Avtalen er alt annet en fredsplan, mener Lysbakken i SV, som sitter i stortingets utenrikskomité.

– Norge må ta skarp avstand fra Trumps okkupasjonsplan for Palestina, skriver Lysbakken i en e-post til TV 2.

– Dette er ingen fredsplan, men en endelig konsolidering og anerkjennelse av en ulovlig okkupasjon. Israel blir belønnet for maktbruk, ulovlige bosetninger og mange års undergraving av fredsprosessen, sier Lysbakken.

I avtalen står det blant annet at Israels sine nærmere 800.000 bosetninger skal få full suverenitet, og at de flere millioner palestinske flyktningene ikke får returnert.

– I virkeligheten vil denne planen ødelegge tostatsløsningen fullstendig. Alle forstår at fred bare kommer gjennom forhandlinger hvor palestinerne er med, ikke gjennom diktat fra Trump og Netanyahu, sier Lysbakken.

Fredsforsker kritiser avtalen

Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) kan garantere at det ikke blir noe fred i Midtøsten.

– Det er verre enn fryktet. Denne avtalen gir Palestina absolutt ingenting. Det er helt tydelig at Trump tar fullstendig Israels side i konflikten, sier forskeren.

– De mister hovedstaden. De mister territoriet. De mister grensene. Flyktningene får ikke komme tilbake, dette er det som er viktigst for Palestina. Selv om Trump bruker ordet «tostatsløsning», blir det ikke noe fred eller palestinsk stat med denne avtalen, forklarer Jensehaugen.

SP:– Et diktat

Donald Trumps plan for en fredsløsning mellom Israel og palestinerne er et diktat, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete.

– En fredsavtale som ikke er framforhandlet, er ingen fredsavtale, men et diktat som ikke kommer til å føre til fred, sier Navarsete til NTB.

– Det er ingen tvil om at annektering av de okkuperte områdene er i strid med folkeretten, sier hun.

Forsiktig anerkjennelse fra Storbritannia

Storbritannias statsminister Boris Johnson gir forsiktig anerkjennelse av Donald Trumps fredsplan for Midtøsten.

Ifølge statsministerens kontor snakket Johnson med Trump tidligere på dagen.

– Lederne diskuterte USAs forslag for fred mellom israelere og palestinere, som kan vise seg å være et positivt steg framover, sier en talsmann for Johnson.