Det er gått litt over et år siden den tragiske flyulykken der fotballspilleren Emiliano Sala og piloten David Ibbotson omkom på vei til Cardiff.

Det var siste ledd i argentinerens overgang fra franske Nantes til Cardiff, og nyheten om hans død ble møtt med sorg og varme på begge sider av kanalen.

Siden har en skitten strid oppstått.

Saken er juridisk kinkig og Cardiff nekter å betale overgangssummen på 170 millioner kroner. En sum Nantes mener de har krav på.

Sterke anklager

Nå sender waliserne en straffeklage mot den franske klubben, og særlig klubbens ledelse, etter det som beskrives som «en rekke bekymringsverdige elementer.» I klagen insinuerer de at den franske klubben kan være medskyldig i drap, skriver L'Equipe.

De ber franske påtalemyndigheter undersøke nærmere om Nantes har gjort seg skyldige.

– Det ser ut til at mellommenn, først og fremst Willie McKay, var aktivt involvert i alle deler av Emiliano Salas overgang, til tross for at de de ikke hadde en agentlisens. FC Nantes og deres representanter var medskyldig ved at de med vilje samarbeidet med mellommenn som de visste var ulovlig involvert, står det i søksmålet som føres av advokatfirmat Dupond-Moretti Vey.

Advokat Antoine Vey og hans team kommer også med sterke anklager i dokumentet:

– Dersom det kommer frem at FC Nantes' representanter ikke bare var informert om selve flyturen, men også det faktum at Willie McKay chartret fly uten tillatelse, kan de bli anklaget for uaktsomt drap og å være medskyldig i dette.

Steile fronter

En talsperson for Cardiff sier til Wales Online at de har kjempet for en full etterforskning av flystyrten og omstendighetene rundt overgangen.

– Som et resultat av etterforskningen vår mener vi det er tilstrekkelig bevis for ugjerninger som krever ytterligere etterforskning fra franske myndigheter av de som er ansvarlige for å fremforhandle overgangen på vegne av FC Nantes og ansvarlige for å arrangere flyturen.

– Vi er fortsatt fast bestemt på å få alle fakta på bordet, og å slutte oss til enhver endelig avslutning rundt vår økonomiske ansvar i forbindelse med overgangen.

Nantes er kritisk til den siste utviklingen, og spesielt tidspunktet, bare dager etter at det ble arrangert minnemarkeringer for fotballspilleren.

– FC Nantes har alltid handlet i god tro, mens Cardiff har gjort gjentatte forsøk på å destabilisere folkeopinionen med falske påstander, skriver de i en uttalelse.