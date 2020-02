Elbilen har feid inn på det norske markedet de siste årene, og elektriske biler utgjør allerede rundt ti prosent av den norske bilparken. Dette målet var det ikke ventet at vi ville nå på en tid ennå. I 2019 var fire av ti nye personbiler en elbil. Med alle de nye modellene som vil strømme ut på markedet den kommende tiden, vil denne andelen øke kraftig.

Men denne utviklingen har sine utfordringer for en bilistbefolkning som er vant til fossile biler, bensin-og dieselpumper – og ingen engstelse for rekkevidde. Nå må vi forholde oss til en mengde nye begreper, og skal vi på lengre turer, må turen planlegges på en helt annen måte enn før.

Der vi tidligere kjørte 50 - 60 mil, eller enda lenger, uten å ofre en tanke på drivstoffylling, må vi nå legge inn ekstra tid for lading underveis.

Ladekøer

Rekkevidden på de nyeste elbilmodellene har blitt så bra at rekkeviddeangsten mer eller mindre er blitt borte. Dessverre har den blitt erstattet av ladeangst for mange, siden utbyggingen av ladestasjoner slett ikke har holdt tritt med økningen i elbilparken.

Et resultat av dette, er at ladekøer er i ferd med å bli et vanlig syn mange steder.

Tesla har ikke bare eget ladenettverk, men er også billigst på strøm til kundene sine. Foto: isstock/jetcityimage

Tesla har eget ladenettverk

Lading er et tema for seg selv:

Vi skiller i hovedsak mellom lynlading, hurtiglading og normallading.

Vi skiller også mellom ulike ladekabler, for en enhetlig industristandard ser ut til å ligge langt inne i fremtiden. Noen biler har Chademo hurtigladekontakt, andre har CCS, som ser ut til å være den mest brukte nå. I tillegg har Tesla sin egen ladestandard, med sitt eget nettverk av Tesla Super Chargers.

Dårlig idé

Med hurtiglader tar det vanligvis opptil 40 minutter å få batteriet opp til 80 prosent kapasitet. Om batteriet er kaldt eller varmt, og om lufttemperaturen er lav, så påvirker dette ladetiden. Jo kaldere det er, jo lengre tid tar det.

Det lønner seg ikke å lade videre opp mot 100 prosent, da ladetiden øker merkbart jo nærmere man kommer 100 prosent. Siden de fleste ladestasjonene også tar betalt pr. minutt, sier det seg selv at dette er en dårlig idé.

Ekspertens råd: Slik lønner det seg å lade elbilen

Følg instruksene på laderen

For hurtigladestasjoner har lenge opptil 50 kW vært vanlig effekt. Etter hvert har det kommet kraftigere saker på for eksempel 150 kW – og i dag bygges stadig flere ladestasjoner (lynladere) som kan levere 350 kW, avhengig av hva bilen kan ta imot. Alle Ionitys ladestasjoner er for eksempel 350 kW.

Norsk Elbilforening har noen gode råd om hurtigladere med på veien for ferske elbileiere:

– Fremgangsmåten varierer fra ladepunkt til ladepunkt. Du må dermed alltid følge instruksjonen som står på laderen.

Uansett hvor du lader, er det lurt å lese "bruksanvisningen" nøye. Foto: Frank Williksen

Dyrere med SMS

– Det er imidlertid noen ting som kan være greit å vite før man setter i gang med hurtiglading:

– Du trenger ikke å ha med egen kabel.

– Ladingen kan startes med Elbilforeningens ladebrikke, eller du kan bruke hurtigladeoperatørenes egne apper eller ladebrikker. Du kan også starte ladingen med SMS, men det er noe dyrere enn å bruke app og ladebrikke.

Test ut systemet før langturen

– Vanlig elbilskikk er kun å lade opp til 80 prosent.

– Vi anbefaler nye elbilister å teste ut en hurtiglader før man legger ut på langtur. Da vet du hvordan det fungerer og slipper å få eventuelle overraskelser når du har lite strøm og dårlig tid, sier elbilforeningen blant annet.

Rundt 4 kroner

Normallading tar lenger tid, og gjøres med Type 2-kabel, som er den nye standardkontakten for lading av elbil i Europa. Type 2-kabel følger vanligvis med nye elbiler, og er også den kontakten som brukes ved hjemmelading. Lading med denne kabelen på et ladepunkt går raskere enn på vanlig stikkontakt. Hvor fort slik lading går, avhenger også her av både ladepunktet og bilen din.

Prisene for lading varierer kraftig, og det skal holde hardt å få en kilowatt noe særlig rimeligere enn 4 kroner når både kW-pris og minuttpris legges sammen.

Tesla klart billigst

Klart dyrest er Ionity, som nylig kom med nye priser for sine lynladere. Her blir prisen 0,29 euro for elbilister med Ionity-avtale via sin billeverandør (for eksempel Mercedes, Audi og BMW). I tillegg til dette kommer gjerne en månedsavgift.

Virkelig dyrt blir det for dem som lader hos Ionity uten slik avtale – da koster hver kW 0,79 euro, som i praksis blir helt opp til kr. 8,40!

I den andre enden av skalaen er Tesla desidert billigst, med sine kr. 1,70 pr. kWh. Mange Tesla-eiere lader også helt gratis på ladestasjonene til Tesla.

Her er prisene

Dette er dagens prisbilde for noen store aktører langs norske veier:

Lynlading:

Operatør og pris:

Fortum Charge & Drive 2,00 pr.min. + 2,50 pr. kWh

SMS: 4,00 pr. min. + 2,50 pr. kWh

Grønn Kontakt 1,25 pr.min. + 2,90 pr. kWh

Drop-in: 2,50 pr. min. + 2,90 pr. kWh

BKK 1,25 pr. min + 2,90 pr. kWh

Registrerte kunder: Minst -10% på prisen

Lyse 1,25 pr. min. + 2,90 pr. kWh

Tesla Kr. 1,70 pr. kWh

Ionity 0,29 euro for avtalekunder

0,79 euro for andre

Circle K 3,50 pr. min for registrerte kunder

4,50 pr. min for engangskunder

Hurtiglading:

Operatør og pris:

Fortum Charge & Drive 3,10 pr.min.

SMS: 4,00 pr. min.

Grønn Kontakt 1,25 pr. min. + 2,90 pr. kWh

Drop-in: 2,50 pr. min. + 2,90 pr. kWh

BKK 1,25 pr. min + 2,90 pr. kWh

Registrerte kunder: Minst -10% på prisen

Lyse 1,25 pr. min. + 2,90 pr. kWh

Tesla Kr. 1,70 pr. kWh

Ionity 0,29 euro for avtalekunder

0,79 euro for andre

Circle K 2,50 pr. min for registrerte kunder

3,50 pr. min for engangskunder

Normallading:

Operatør og pris:

Fortum Charge & Drive 1,00 pr.min.

SMS: 2,00 pr. min.

Grønn Kontakt 0,10 pr.min. + 2,50 pr. kWh

Drop-in: 0,30 pr. min. + 2,50 pr. kWh

BKK 0,10 pr. min + 2,50 pr. kWh

Registrerte kunder: Minst -10% på prisen

Lyse 0,10 pr. min. + 2,50 pr. kWh

Tesla Kr. 1,70 pr. kWh

Ionity 0,29 euro for avtalekunder

0,79 euro for andre

Derfor bør du ikke fullade elbilen

Se video: Her er årets hotteste elbil i Norge