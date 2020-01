Selv om Carina er frisk den dag i dag, var det ikke sikkert at det var slik det skulle gå.

I november i fjor delte hun nemlig en Instagram-post hvor hun fortalte følgerne sine at hun hadde oppdaget en kul på siden av øret, noe som viste seg å være en svulst.

– Det var heldigvis en godartet svulst, men den måtte bort. Operasjonen var fire timer lang, og jeg kunne blitt lam i ansiktet. Så jeg hadde det ikke så veldig kult i høst, sier Carina.

Ville ikke at folk skulle vite det

Selv om artisten har vært åpen om det for sine 49.000 følgere på bildedelingsappen Instagram, var ikke dette en selvfølge for Carina.

Hun skriver i innlegget sitt at dette var noe hun ville gå igjennom uten at noen bortsett fra hennes nærmeste visste om det.

– Jeg hadde egentlig ikke noe lyst til at folk skulle få vite det, men det kom fram og nå føler jeg egentlig at det bare var fint å snakke om det, forteller hun.

Deler økonomien sin på TV

Carina Dahl er for tiden aktuell med programmet «I lomma på Silje», hvor hun skal lære seg å ta kontroll over egen økonomi.

– Jeg sa nei i fjor fordi jeg følte at det var litt skremmende, men så var jeg på en lunsj med Kristin Gjelsvik (29) som fortalte meg at det var det beste hun hadde gjort noen gang. Så da tenkte jeg at jeg og ville gjøre det, forteller Dahl.