Bekrefter at to omkom i flystyrt i Afghanistan

STYRTET: Vraket av det amerikanske overvåkingsflyet som styrtet i Ghazni-provinsen i Afghanistan mandag. Foto: Saifullah Maftoon / AP / NTB scanpix

En amerikansk forsvarskilde bekrefter at to personer omkom da et militærfly styrtet i Afghanistan mandag. De to var de eneste om bord i flyet.