Fra rekord-comeback til karriereslutt – slik er Hegerbergs skade

Verst var det for den tidligere snowboard-stjernen Helene Olafsen. Fra 2011 til 2015 hadde hun fire alvorlige korsbåndskader, to i hvert kne, ifølge NRK. Da bestemte hun seg for å legge opp, bare 26 år gammel.

– Hvis jeg ryker kneet én gang til, er det lite sannsynlig at jeg får den livskvaliteten jeg har nå, sa Olafsen den gangen.

Nora Mørk har vært gjennom et skademareritt uten like. I august fikk hun en ny korsbåndskade i debuten for Bucuresti. Foto: Alex Nicodim

En duo som nå opplever et mareritt, er alpinisten Ragnhild Mowinckel og håndballstjernen Nora Mørk. Mowinckels korsbånd røk for andre gang i november. Også Mørk fikk korsbåndet røket to ganger på like mange år.

Da Mørk igjen måtte under kniven i august, var det niende gang hun opererte kneet.

Omtrent ti prosent av dem som blir korsbåndsoperert får en ny korsbåndskade – enten det er samme eller motsatt kne. Det opplyser knespesialist Håvard Moksnes.

– Hvorfor får man tilbakeslag?

– Det varierer nok fra spiller til spiller. Men hvis vi snakker generelt, vil nok en del av dem være litt for tidlig tilbake. Eller at man kanskje ventet lenge nok, men at det ble litt for mye litt for fort, svarer Moksnes.

– Eller så kan det være uflaks, legger han til.

Påvirker livskvaliteten

Langtidsskaden gjør at Ada Hegerberg neppe blir vurdert til å vinne Ballon d'Or i 2020. Trolig er neste sjanse i 2021. Foto: Berit Roald

Nøkkelen for å unngå en korsbåndskade er skadeforebyggende trening – balanse, styrke og kroppskontroll er hovedpunktene. Dette gjelder også for opptreningen. Den deles gjerne inn i tre faser, ifølge Moksnes.

Rett etter operasjonen er det enkle øvelser. Man skal redusere hevelsen, og driver mye med strekking og bøying. I den andre fasen er det mye styrketrening, og etter hvert litt jogging og hopping. Mange drar også nytte av mental trening.

– Det er for å jobbe med psykologiske utfordringer som kan oppstå, fordi det er en stor og omfattende skade som påvirker livet og livskvaliteten. Det gjelder enten man er toppidrettsutøver eller går på gymnaset, sier Moksnes.

I den siste fasen er man tilbake på banen. Da begynner man med enkle øvelser: Pasning, mottak og tekniske øvelser. Så legger man stein på stein til man er tilbake for fullt.

– For Ada blir det som å være tilbake på jenter ti-nivå igjen. Det er litt forskjellig rundt om, men i Norge er man i hvert fall med i fire uker for fullt på trening før man er aktuell for innhopp i kamp, forklarer knespesialisten.

– Den siste delen varierer veldig på individuelt nivå hvor lang tid det tar. Det er grunnen til at det tar 12-13 måneder for noen og ti måneder for andre, legger han til.

Rådet til Hegerberg

Solveig Gulbrandsen, som spilte 183 kamper for det norske landslaget, opplevde selv å få korsbåndet røket. Da var hun 16 år. Gulbrandsen brukte ni måneder på å komme tilbake i spill. Hun kunne ha vært tilbake før, men valgte å ta seg god tid.

Nettopp dèt mener hun er oppskriften for Hegerberg nå.

SAMME SKJEBNE: Men TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen hadde et problemfritt comeback. Foto: Espen Solli, Tv 2

– Det er bedre å bruke en måned ekstra og at kneet fungerer, heller enn å rushe det. Jeg regner med at hun har planer om å ha en lang karriere, sier Gulbrandsen, som nå jobber som fotballekspert for TV 2.

Selv hadde hun ingen problemer med kneet i etterkant. Landslagslegenden tror at Hegerbergs psyke og fysikk vil bidra til at hun kommer tilbake for fullt.

– Det som er fint med en slik skade, er at det er en veldig klar plan på hvordan man skal komme tilbake. Det kan være vanskelig med andre type skader, men her er det veldig klart fra uke til uke hvordan man skal forholde seg til skaden, forklarer Gulbrandsen.

Nå venter en lang opptreningsperiode for 24-åringen fra Sunndalsøra. Kanskje vil Hegerberg få gode råd av Lyon-kollega Memphis Depay, som er ute med samme skade. For ham står sommerens EM i fare.

– Vi er i samme båt. Du er en kvinne som er sterk mentalt. Jeg er sikker på at du kommer tilbake på topp, skriver den nederlandske landslagsspilleren på Twitter.

Im in your corner @AdaStolsmo

Kilder: Transfermarkt, The Guardian, NRK og TV 2 arkiv.