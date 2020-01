Tilsammen 35 barnevernsaker er tatt inn til behandling i Menneskerettsdomstolen, EMD. Norge er dømt i fem av dem og frikjent i to. Ytterligere 27 saker skal avgjøres og nå har Regjeringsadvokaten sendt inn tilsvar på 12 av disse.

– Staten sendte inn tilsvar, 16. januar, og har ikke erkjent krenkelse i noen av dem, skriver Marius Emberland, som er advokat hos Regjeringsadvokaten til TV 2.

– Systemet er uforsvarlig

Det betyr at Norge står bom fast på at menneskerettighetene ikke er brutt i noen av sakene, til tross for at det har kommet fire dommer mot Norge, bare siden i ifjor høst.

Menneskerettsjurist, Gro Hillestad Thune reagerer sterkt på Regjeringsadvokatens holdning.

Her er Marius Emberland i Storkammeret da Norge ble dømt for å ha krenket menneskerettighetene i Lobben-saken. Foto: Olav Wold

– Dommene som har kommet til nå viser at dagens system er uforsvarlig. Barn og foreldre har ikke godt nok vern mot maktmisbruk. Jeg mener regjeringsadvokaten burde takke Strasbourg, i stedet for å forsvare seg med nebb og klør mot brudd på barn og foreldres rett til familieliv, sier hun.

De 12 sakene Norge har sendt tilsvar på handler etter det TV 2 forstår om tvangsadopsjoner, omsorgsovertakelser og samvær.

Sterk kritikk mot Norge

Blant dommene som til nå har kommet mot Norge, er en av dem fra EMDs høyeste organ, Storkammeret. I den saken ble Norge dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens menneskerettigheter i forbindelse med en tvangsadopsjon. I flere av sakene blir Norge kritisert for å gi alt for lite samvær etter omsorgsovertakelser. Og for å legge for liten vekt på forsøk på tilbakeføring til de biologiske foreldrene.

Men Regjeringsadvokaten fortsetter linjen med å benekte krenkelser. Og kontoret arbeider nå på spreng med barnevernsakene. Innen 27. februar må de sende inn tilsvar på ytterligere fire av sakene som står i kø for behandling i Strasbourg. Resten har ennå ikke fått noen frist.

– Regjeringsadvokaten har et dobbelt ansvar. Han skal representere Norge i Strasbourg. Men også hjelpe barnevernet og domstolene, slik at de behandler folk i pakt med menneskerettighetene, sier Gro Hillestad Thune.

Trude Lobben jublet etter dommen i Storkammeret. Her sammen med Ruth Ensby. Hun er bestemor til en gutt som ble tvangsadoptert. Dette er en av de 27 sakene som venter på behandling. Foto: Olav Wold

Marius Emberland gjør det klart at han ikke kan kommentere innholdet i enkeltsakene som er klaget inn og viser til taushetsplikten. Det betyr at han heller ikke vil gå inn på detaljer i tilsvarene.

Får info fra barnevernet

– På generell basis kan jeg si at statens tilsvar til EMD bygger på informasjon som er kommet fram i forbindelse med med den nasjonale domstolsbehandlingen, supplert med informasjon fra det kommunale barnevernet, skriver han.

– Det er trist at Norge ikke heller takker Strasbourg for å løfte fram nødvendigheten av at vi må ha et nytt og forsvarlig system for behandling av barnevernsaker, sier Gro Hillestad Thune.

Emberland opplyser at to av de 27 sakene som skal behandles mot Norge er tatt opp til doms i EMD.

– Men vi vet ikke når dom vil foreligge i disse sakene, skriver han.