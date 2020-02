Norge sa nei til russisk diplomat

Ikke lenge etter at spiondømte Frode Berg ble benådet og overlevert som del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen, meddelte det russiske utenriksdepartementet gjennom diplomatiske kanaler at en av landets erfarne tjenestemenn skulle til Oslo for å representere russisk utenrikstjeneste.

Men på norsk side skapte mannens meritter en sjelden reaksjon, får TV 2 opplyst.

For norske myndigheter aksepterte ikke at den russiske diplomaten skulle jobbe ved ambassaden i Oslo, og begrunnet det med at tjenestemannens tidligere virksomhet i andre land ikke ville være forenlig med en rolle og status som diplomat i Norge.

– Hovedpoenget med diplomati er å sørge for at forholdet mellom stater er best mulig. Det er interessant at russerne fremmer en slik kandidat såpass kort tid etter Frode Berg-saken. Det sier sitt om hvordan forholdet mellom Norge og Russland er nå, sier Russland-ekspert Iver B. Neumann om TV 2s opplysninger.

– Uvanlig, men ikke uhørt

Seksjon for statlige aktører i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har ansvar for å forhindre og forebygge fremmede staters etterretningsaktivitet i Norge, satte etter det TV 2 erfarer foten ned og ga en tilråding om at den russiske diplomaten ikke kunne jobbe i Norge.

Verken PST eller Utenriksdepartementet vil kommentere saken overfor TV 2.

TV 2 er kjent med at diplomaten blant annet har hatt en viktig posisjon ved en ambassade i et europeisk land, mens vertslandet i flere år ble utsatt for russiske forsøk på undergraving av demokratiet.

Ifølge lekkede dokumenter fra vertslandets sikkerhetstjeneste ble det utført undergravende propagandavirksomhet og etterretningsaktiviteter fra Russlands ambassade, mens mannen hadde en nøkkelstilling der.

– At en søknad blir avslått, er uvanlig, men ikke uhørt. Den vanlige begrunnelsen er spionasje, men det hender at politiske forhold er årsaken, sier Neumann, som er direktør ved Fridtjof Nansens institutt.

– En stat har rett til å nekte hvem som helst å jobbe som diplomat, sier Neumann og viser til at en gresk militærattaché på 1960-tallet ble nektet å jobbe i Norge på grunn av sin tilknytning til militærjuntaen.

Over 50 utvist fra Norge

I 2018 førte Skripal-saken til at Utenriksdepartementet utviste en russisk diplomat som var etterretningsoffiser. Diplomaten fikk én uke på å forlate landet. Frem til da hadde Norge offisielt ikke erklært en russisk diplomat for uønsket på over 14 år, og for øvrig holdt en svært lav profil da det skjedde i januar 2004.