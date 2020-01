– Kan ikke kalles salat

Butikkene bugner over av tilsynelatende friske, sunne ferdigsalater. Når man er på farta og skal ha et sunt måltid, er det derfor mange som velger en ferdiglaget salat fra butikken.

– Jeg tror de fleste gjør det fordi de vil spise sunt, og de vil passe på at de ikke får i seg for mye kalorier. Mange tenker sikkert at de får i seg mye grønnsaker, sier Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog hos Bramat.no.

– Synd

Hun mener forbrukeren blir lurt.

– Det er veldig mange av disse som ikke har så mye grønnsaker. Du får faktisk mer grønnsaker ved å spise en gulrot, sier hun til Matkontrollen.

Helsedirektoratets anbefaling er å spise minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Én porsjon tilsvarer 100 gram, og kan for eksempel være en liten bolle med salat, en gulrot eller en middels stor frukt.

12 av salatene Matkontrollen har undersøkt har mindre enn 100 gram grønnsaker eller belgfrukter. Bare fire av salattypene kan inngå som en av fem om dagen.

Cathrine Borchsenius synes det er synd.

– Jeg tror mange får god samvittighet og føler at de har spist mye grønnsaker når de spiser en sånn salat, sier hun.

SJEKKET INNHOLD: Cathrine Borchsenius i Bramat.no har på oppdrag fra Matkontrollen vurdert salatypene man får kjøpt i butikken. Foto: Renold T. Christopher.

– Sunnvasker produktene

Forbrukerrådet reagerer og sier at bransjen ikke gjør det lettere å spise sunnere.

Det kommer også frem i Forbrukerrådets rapport «Vet vi hva vi kjøper?»

SUNT: Disse fire ferdigsalatene har mye grønnsaker. Spiser du en av disse får du dekket en av fem om dagen. Foto: Renold T. Christopher.

– Flere av disse produktene er ikke et fullverdig grønnsaksmåltid, sier Gunstein Instefjord, fungerende forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet.

– Jeg tror de fleste av oss forventer en betydelig andel grønnsaker og belgfrukter når en bruker ordet salat om et måltid. Her er det opplagt at enkelte produsenter bør gå gjennom både oppskriften og merkingen av produktet. Dette synes ikke vi er bra nok, sier han til Matkontrollen.

Ti prosent grønnsaker

LITE: Denne ferdigsalaten inneholder mest pasta. Grønnsaksandelen tilsvarer 34 gram totalt. Foto: Renold T. Christopher.

Grønnsaksgiganten Bama produserer det meste av ferdigsalatene som finnes i butikken. Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, sier at de produserer 50 ulike ferdigsalater i løpet av et år.

– Innholdet varier fra de som inneholder mye grønnsaker til de som er rene pastasalater, som inneholder mest pasta, sier hun til Matkontrollen.

Det er Bama som produserer REMA 1000 sin ferske pastasalat med kylling og ost. Denne inneholder bare ti prosent grønnsaker. Det tilsvarer ca 34 gram.