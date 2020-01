Under en scootercross-konkurranse i Deadwood i den amerikanske delstaten South Dakota i helgen, holdt det på å gå ordentlig galt for 26 år gamle Malene Trosten Andersen.

Hun hadde kommet til finalen da deltakeren bak tripplet på et hopp og landet oppå scooteren til 26-åringen.

– Fryktelig tungt

På grunn av tidligere erfaringer i konkurranser, var frykten for at hun skulle bli overkjørt stor.

– Jeg ble truffet av de som kom bak, men de så hva som skjedde og klarte bremse, sier Trosten Andersen til TV 2.

26-åringen var relativt heldig med tanke på omstendighetene. Men det tydeligste beviset på sammenstøtet er en nær avbitt tunge.

– Jeg får ikke spise på ti dager, og går nå på en flytende diett. Jeg spiste senest på lørdag, så dette er en stor utfordring for en sulten idrettsutøver. Det er fryktelig tungt uten mat, sier hun.

– Tør ikke le

Legene ønsket ikke sy så langt bak på tungen, og nå håper Trosten Andersen at alt skal lege seg fint.

– Nå er jeg så hoven at det er vanskelig å skjønne hva jeg sier. Jeg har pratet minimalt siden lørdag i frykt for å rive såret mer. Jeg tør i hvert fall ikke finne på å le, sier 26-åringen.

Men til tross for skrekkulykken, lar ikke den tøffe finnmarkingen seg stoppe. Legene ønsker ikke at hun skal kjøre, men 26-åringen holder fortsatt mulighetene åpne.

– Jeg får ikke trent noe som helst nå, og det er kanskje det verste. Det er all treningen som gjorde at jeg kom helskinnet fra det, så det er forferdelig å sitte i ro. Legene ønsker ikke at jeg skal kjøre helgens løp, men hvis jeg føler meg mindre hoven, så skal jeg kjøre uansett, sier hun til TV 2.

Skadefugl

Andersen har flere toppasseringer i skutercross, både nasjonalt og internasjonalt.

Under motorsportens idrettsgalla på Gardermoen, har hun tidligere blitt kåret til både årets kvinnelige utøver og årets utøver i skutercross.

Selv om nordlendingen bare er 26 år gammel, er tunge-skaden langt fra første tilfelle av uhell på snøskuteren.

Hun har hatt elleve beinbrudd, og på et tidspunkt brukket ryggen.