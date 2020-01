Tirsdag har Norge signert en brexitavtale med Storbritannia. Avtalen dreier seg om landets uttreden av EØS som en konsekvens av at britene har gått ut av EU.

Avtalen ble signert av utenriksminister Ine Eriksen Søreide i London tirsdag.

Avtalen sikrer opparbeidede rettigheter for norske og britiske borgere i begge land, ifølge en uttalelse fra Søreide.

– Avtalen vi har signert i dag sikrer at norske borgere som har opparbeidede rettigheter i Storbritannia vil beholde disse, også etter overgangsperiodens utløp. Det samme vil gjelde for britiske borgere i EØS/EFTA-landene, inkludert i Norge, sier utenriksministeren.

Storbritannia går ut av EU midnatt 31. januar, men det blir ingen endringer i forholdet mellom Norge og Storbritannia i løpet av overgangsperioden, som varer ut 2020.

– Norge og Storbritannia er viktige land for hverandre. Vår historie og vårt samarbeid går langt tilbake, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse.

– De viktigste oppgavene for regjeringen i arbeidet med brexit er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia. Når Storbritannia først skal forlate EU og EØS, er det til vår fordel at det skjer med en avtale. Jeg er trygg på at den avtalen vi har signert i dag ivaretar norske interesser, og norske borgere, på en god måte, sier statsminiseren videre.