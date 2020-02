Står foran enorme forandringer: – Både kult og skremmende

LADESTASJON: Det viktigste som skjer på verkstedet under Trophée Andros, er at bilene får påfyll av strøm.

Samtidig som bergenseren konkurrerer på isen i Frankrike, er han på jakt etter et nytt lag for den kommende rallycross-sesongen. Men at de største bilprodusentene, som Volkswagen, har mistet interessen for bensindrevet bilsport har gjort den jakten vanskelig.

Investeringsviljen er fraværende - og lagene blir dermed færre og mindre.

– Det er et vakuum-år for oss i år. Overgangen til elbiler vil tiltrekke seg helt andre partnere og helt andre miljøer. Akkurat nå er det få som vil investere, sier Bakkerud.

Vil bli grønnere

Og i motorsport er det markedet som styrer. Lagene blir, som regel, finansiert av bilfabrikker, og de ønsker ikke lenger å assosiere seg med bensin og diesel.

– Bilsporten følger utviklingen av biler samfunnet, og ligger gjerne litt i forkant av den. Bilsporten ser nå en mulighet til å bli en positiv bidragsyter til at vi alle skal forurense mindre ved å utvikle elbiler som brukes først i løp og på gaten senere, forklarer Atle Gulbrandsen, sportssjef i Norges Bilsportforbund, og fortsetter:

OPPKJØRT: Trophée Andros skal egentlig foregår på is, men på grunn av milde temperaturer var deler av løypen så oppkjørt at asfalten ble synlig.

– Bilfabrikkene er ikke med i bilsport bare fordi det er gøy. De er der også fordi de ser på det som en mulighet til å utvikle og markedsføre ny teknologi.

Slik har det alltid vært. Helt siden mennesker først begynt å kappkjøre med bil, har bilfabrikker brukt racingen til å teste nye løsninger.

– Men utviklingen av bensinbiler har stoppet opp de siste årene, og da er det også begrenset hva motorsporten kan bidra med. Vi er midt i et generasjonsskifte, der el-biler selges som aldri før, så det er naturlig at bilfabrikkene heller vil bruke motorsport til å utvikle el-motorer som er sterkere og kan gå litt lenger, sier Bakkerud.

– Og så er det jo hele Greta Thunberg-greien oppi alt. Vi ser at verden sliter om dagen, jeg har aldri sett så lite snø i fjellene som denne vinteren. Det har skjedd noe. Vi må bli litt grønnere, legger han til.

Skepsis

Men blant tilhengere av bilsport er meningene rundt et grønt skifte delte. I ulike motosportforum og i kommentarfeltet til ulike bransjenettsteder, er det mange som uttrykker sin frykt for at sporten skal bli ødelagt.

FREMTIDEN: Eksperter tror flere bilsporter vil bli elektriske i fremtiden.

For mange er motorlyd, eksos og oljesøl med på å gjøre motorsporten interessant.

– Mitt inntrykk er at folk er redde for hvordan billøp skal bli uten den lyden de er vant til, sier Gulbrandsen, som også har kommentert motorsport på TV i en årrekke.

– Finnes det en reell frykt for at skiftet til el-biler vil gå utover interessen?

– Noen er redde for at det vil bli mindre interesse fra fansen, men det vi ser er at interessen fra bilfabrikkene øker, sier han, og legger til at flere grener innen motorsport innen nær fremtid vil gå over til el- eller hybridbiler.

Positiv sjåfør

Som sjåfør er Andreas Bakkerud positiv til skiftet. Han vil selvsagt savne motorlyden og å sette bilen i gir før start, men han tror at den kommende generasjonen av motorsportfans ikke vil være like opptatt av den slags.

PÅ PODIET: Andreas Bakkerud kjørte inn til en hederlig tredjeplass på første løpsdag i Lans-En-Vercors.

– Jeg er redd for at interessen vil forsvinne i noen år, men mine kompiser kjører jo elbil og synes det er fantastisk. De har et helt annet forhold til det enn eldre folk som stort sett bare har kjørt bensin og diesel. Jeg tror det er et generasjonsskifte på gang, sier rallycrossføreren.

Han velger å se de positive sidene av skiftet. At det med mindre lyd og forurensning er mulig å arrangere billøp nærmere byene, for eksempel.

– Jeg tror dette kan bli veldig bra. Kanskje vi kan gjøre el-bilene hippe og kule, sier Bakkerud.

– Hva er den største forskjellen for deg som sjåfør?

– Det er mye roligere i en elbil. Den har jo ingen girkasse, så jeg kan ha to hender på rattet hele tiden. Og så er det en pedal mindre. Det er veldig annerledes å kjøre, egentlig, for du har motorbrems, men ikke håndbrems og clutch, så vi må lære oss nye teknikker, sier Bakkerud.

Derfor bruker han vinteren på å trene på isen i Frankrike.

– Bilene er jo utrolig gøye å kjøre!