Marte Flobergseter fra Lesjaskog i Gudbrandsdalen ble kjent for det norske folk da hun i fjor høst var en av tolv Farmen-deltakere.

Siden den tid har hun blant annet blitt koblet til skikongen Petter Northug, og fått tilbud om intet mindre enn 500.000 kroner for å gå på en date.

Misbrukt bilder

Nylig ble Flobergseter gjort oppmerksom på at hun har en «tvillingsøster» på datingappen Tinder.

– Jeg fikk melding av en fyr på Instagram som sendte meg en skjermdump fra Tinder. Han skrev: «Jeg tror det er noen som bruker bildene dine», forteller hun til TV 2.

På bildene Flobergseter mottok, ser man en Tinder-samtale mellom en person og «Marte». Men identitetstyven ble raskt avslørt, og er nå rapportert inn.

FALSK PROFIL: Flobergseter mottok to skjermdumper.

– Hun skrev at hun var fra Bergen, så det var ikke så veldig gjennomført. Jeg er veldig glad for at han sa ifra til meg, slik at jeg fikk advart følgerne mine i sosiale medier, sier 22-åringen, og fortsetter:

– Det er ekkelt at folk tror det er meg, og at denne personen kan skrive hva som helst i mitt navn. Folk må være obs på Tinder, for alle er ikke den de utgir seg for å være, advarer Farmen-deltakeren.

FAN: Vedkommende hevder han eller hun er fan av Farmen-deltakeren.

Kopierte tinderprofilen

Flobergseter har selv Tinder, og forteller at personen som utgir seg for å være henne har kopiert alle bildene hun selv bruker på datingappen.

Men å starte en samtale med å kalle noen for «kjekken», kunne aldri falt henne inn.

– Det er ikke sånn jeg oppfører meg i hvert fall, sier hun og humrer, før hun legger til:

– Jeg er ikke så veldig ofte på Tinder, så denne personen har nok vært mye mer aktiv enn meg, sier gudbrandsdølingen, og forteller at hun synes det er ekkelt å tenke på at personen kan ha lurt mange ved å misbruke hennes bilder.