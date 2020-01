Advokat: – Absurde anklager

– Han ble sparket i hodet, har fått ødelagt synet på det ene øyet og fikk store blødninger i hjernen. Han måtte hasteopereres på Rikshospitalet da han kom tilbake til Norge, forteller advokaten.

Også denne mannen er nå i Brest for å vitne, men hverken politiet eller domstolen har vist noen interesse for å etterforske voldshendelsen. Risnes mener de to sakene henger sammen.

– Vi har et inntrykk av at det er noen av de samme personene involvert i de to sakene. Personer som står som vitner i Wivestads sak var overfallsmenn i den andre saken. Man lurer jo på hva det er som egentlig er motivet og drivkraften i denne saken.

Avviser kritikk

Advokaten tror ikke hviterussiske myndigheter har hatt noe spesifikt mål om å ta en nordmann, men antyder at feil og mangler i rettssystemet har fått saken inn i et spor som det er vanskelig å komme ut av.

Også Wivestads søster har tidligere kommet med hard kritikk av rettsløsheten hun mener hersker i landet.

Dette blir kategorisk avvist av Hviterusslands ambassadør for Norge og Sverige.

– Det er trist, for å si det mildt, at noen ønsker å sette spørsmålstegn ved en så alvorlig siktelse som sexovergrep mot en 10-åring, ved å komme med generell kritikk av rettssystemet, skriver Dmitry Mirontsjik i en e-post til TV2.

Ambassadøren mener Wivestads rettigheter er blitt ivaretatt ved at han har fått både forsvarer og tolk og at den nærmeste norske ambassade er blitt holdt informert.

Advokat Brynjulf Risnes bekrefter at det også i Hviterussland fins ankemuligheter, selv om utsiktene akkurat nå ikke er så lyse.

– Noen høyere oppe bør se at her har det kommet skeiv ut. Det har oppstått grunnleggende misforståelser og det sitter en nordmann og lider for.