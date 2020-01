Som 13-åring ble Justin Bieber oppdaget på Youtube, etter å ha lagt ut flere videoer av seg selv hvor han covret ulike artister.

I tiden etter har han hatt en eventyrlig karriere preget av både opp- og nedturer.

Avbrøt turné

Men i 2016 ble det stille. Etter å ha gitt ut tre album, to dokumentarer, vunnet en drøss med priser og turnert verden rundt forsvant Justin Bieber fullstendig fra rampelyset.

Han avbrøt en pågående verdensturné, og siden da er det få som har hørt noe fra superstjernen.

Fire år senere er han imidlertid klar for å gjøre comeback. I et intervju med den amerikanske talkshow-verten Ellen DeGeneres åpner canadieren seg opp om frykten for å returnere til scenen.

– Jeg har vært redd. Jeg var redd for hva folk kom til å tenke og redd for om jeg kom til å klare det, sier Bieber i intervjuet.

– Nå er jeg klar

Men da 25-åringen ble invitert opp på scenen av superstjernen Ariana Grande under hennes opptreden på Coachella-festivalen i 2019, endret alt seg.

– Da jeg tok avgjørelsen om å gå opp på den scenen så tenkte jeg: Nå er jeg klar for å gjøre dette igjen, sier Bieber åpenhjertig.

Superstjernen avslørte også at han var svært nervøs før han fridde til sin kone Hailey Bieber. Men han var ikke stresset for at modellen skulle svare nei.

Gift to ganger

– Jeg var mer nervøs over å inngå denne forpliktelsen. For det er seriøst å si at man skal elske noen i gode og onde dager og være trofast, sier han i intervjuet.

Men til slutt bestemte han seg.

– Det er dette jeg alltid har ønsket. Nå velger jeg denne dama og går for det.

Paret giftet seg først i tinghuset i New York i september 2018, men toppet det hele med en storslagen bryllupsfeiring i South Carolina september i fjor.

27. januar hadde superstjernen premiere på sin nye dokumentarserie «Seasons», og 14. februar kommer han med sitt første album på fire år.