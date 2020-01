Ny trend i boligmarkedet – denne leiligheten overrasket megleren

– Markedet er veldig aktivt. Vi har omsatt flere boliger i januar 2020 enn i januar 2019, og 2019 var et aktivt år, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Den samme trenden opplever også andre eiendomsmeglere.

– Det er svært mange objekter ute, men det er også ekstremt høy etterspørsel. Vi har aldri sett flere kjøpere i januar måned enn nå, sier administrerende direktør Grethe Meier i PrivatMegleren.

– Januar 2020 ligger an til å bli en fantastisk måned med veldig høy aktivitet. Vi selger stort sett det vi legger ut, og opplever til og med kupping av boliger før budrunden, sier Christoffer Askjer, leder i Sem & Johnsen Eiendomsmegling.

– Overraskende

Meglerne rapporterer om et høyt antall boliger til salgs, i tillegg til at mange kommer på visning. Buraas i DNB Eiendom tror på en prisvekst på 2-3 prosent i januar.

– Det er mange gode objekter, og det er kjøpervilje. Når man ser på hvordan fjoråret avsluttet, er det ikke overraskende med den høye aktiviteten, sier Buraas.

Lise Egge, som er daglig leder og fagsjef ved DNB Eiendom avdeling Torshov, solgte nylig en treromsleilighet på 67 kvadratmeter på Veitvet i Oslo.

– Dette var en leilighet som var pusset opp med nytt bad og ganske nytt kjøkken, men hvor resten trengte oppussing. Det er et objekt som kan være vanskelig å selge, fordi det er midt mellom det folk ønsker. Man vil gjerne ha en bolig som enten er ferdig renovert eller som er et rent oppussingsobjekt, sier Egge.

42 personer meldte seg som interessenter, og hele ti personer la også inn bud.

– Det er mye. Før jul kunne det være boliger med bare én budgiver. Det var overraskende med så mange interessenter og budgivere, men vi ser en trend med flere folk på visning, sier Egge.

Taktskifte

Meier i PrivatMegleren anslår at de selger rundt 1400 enheter i januar, mot 1200 enheter i januar 2019. Og fjorårets januar var også en rekordmåned.

– Januar har gått fra å være en litt sovende måned i boligmarkedet, til å bli mye mer aktiv. Vi så høy etterspørsel gjennom 2019, og mange meglere anbefalte derfor å legge boliger ut for salg tidlig i 2020, gjerne allerede i romjulen. Det har medført at årets salg har begynt med en gang, sier Meier.

Hun mener å se et taktskifte når det gjelder januar som boligmåned. På grunn av ulike økonomiske forhold ser hun for seg et år med høy aktivitet.

– Rentene skal sannsynligvis ikke videre oppover, og det har gitt forutsigbarhet for nordmenns privatøkonomi. Husholdningene har en reallønnsvekst, og det er mange som bruker penger på å bo, sier Meier.