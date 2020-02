Enorm spenning i bunnstriden: – Et lite under at de ligger der de gjør

– Når alle de offensive spillerne har dagen, er det kjempebra. Det er flere formspillere der, litt sånne «solskinnssdagspillere», så det skal jo treffe godt at alle er gode samtidig, sier hun.

Bournemouth så ferdig ut - nå har ting snudd

I den amputerte Premier League-runden denne helgen - grunnet vinterpausen som fordeler runde 26 over to helger - skal også Everton og Crystal Palace i aksjon lørdag, mens det søndag er duket for Sheffield United-Bournemouth og Manchester City-West Ham.

Bournemouth er faktisk ett av kun tre lag i Premier League (Liverpool og Tottenham i motsatt ende av tabellen er de andre) som har vunnet sine to siste kamper i ligaen, og dermed ser ting betydelig lysere ut for sørkystklubben.

– De så forferdelige ut for noen uker siden. Nå har de to strake seire mot Brighton og Aston Villa. De kan fort klare seg igjen, de, sier Ween.

– Jada. Det ser jo plutselig sånn ut. De var nesten døde og begravet for noen runder siden. Kombinasjonen av å være totalt ute av stand til å score mål samtidig som du har et ganske shaky forsvar er en kjent oppskrift for nedrykk for veldig mange, sier Finstad Berg.

Trekker frem overgangsvinduet som faktor for suksess

Fotballeksperten trekker også frem overgangsvinduet som en faktor i at Bournemouth kan se lysere på tiden som kommer. Både Joshua King - som for øyeblikket er skadet - og midtstopper Nathan Ake var nevnt i forbindelse med potensielle overganger til større klubber i januar.

– Det var enormt viktig for Bournemouth at de beholdt Ake i dette overgangsvinduet. Han er etter min mening en solid Premier League-stopper, og jeg tenkte kanskje at han lå i faresonen for å forsvinne i januarvinduet. Det at han blir, kan være forskjellen på nedrykk og ikke for Bournemouths del, sier hun.

– De har vært flinke til å beholde spillere. Jeg føler Bournemouth er et lag som går i rykk og napp og kan tape mange på rad. De gjorde det forrige sesong også. Det går i sykluser. Plutselig vinner de mange kamper på rad. Denne har vært lengre enn vanlig, sier fotballkommentator Endre Olav Osnes.

Tidligere Premier League-keeper Erik Thorstvedt er imidlertid snar om at man ikke må konkludere for tidlig.

– Vi friskmelder nesten Bournemouth. Det kan vi ikke gjøre, altså. Se på Watford, som vi friskmeldte. Nå har de tapt to kjappe, poengterer han.

Lag som har rykket ned fra Premier League med 38 poeng eller mer siden 1995: 2002/03 – West Ham, 42



1997/98 – Bolton, 40



1996/97 – Sunderland, 40 og Middlesbrough, 39 (Boro ble trukket tre poeng den sesongen)



2010/11 – Birmingham og Blackpool, 39



2006/07 – Sheffield United, 38



1995/96 – Manchester City, 38

Hvor mange poeng får de til slutt?

Tradisjonelt har det vært snakket om 40 poeng som den «magiske grensen» for å holde seg i Premier League, og ser en på poeng per kamp generert til nå, ligger alle lagene fra 15. plass og ned an til å få 40 eller færre poeng ved sesongslutt denne sesongen. Brighton og Bournemouth ligger an til 39,5, Villa 38, West Ham 36,5, Watford 35 og Norwich 27.

Ser man på hvilke poengsummer som har vært høyest hos nedrykkslagene de siste sesongene, altså hva laget som har endt på 18. plass har havnet på, ser vi at årets poengsnitt er noe høyere. På 18. plass de siste fem sesongene (nyest til eldst) finner vi Cardiff på 34, Swansea på 33, Hull på 34, Newcastle på 37 og Hull på 35. Alle disse hadde to poeng eller mer opp til sikker plass.

Historisk, siden Premier League ble kuttet fra 22 til 20 lag i 1995 har veldig få lag rykket ned med 38 poeng eller flere. Tallene viser at ett poeng per kamp nesten alltid er godt nok, og de fleste eksemplene der det ikke har vært godt nok stammer fra 90-tallet.

