– Jeg skjønner ikke at hun orker, innrømmer Stian «Staysman» Thorbjørnsen i ukens episode av «Casa Numme» på TV 2.

For frykten for at kona Tina Thorbjørnsen (28) skal pakke sakene og flytte, ligger og murrer i bakhodet til en hver tid.

– Når du tenker sånn, så gjør du deg selv en bjørnetjeneste, fortsetter han.

– Jeg vet det er en frykt som er tullete, for det hadde ikke skjedd over natten, hevder artisten og programlederen.

Giftet seg på TV

Kona smiler til han.

– Jeg hadde sagt fra før jeg hadde dratt, sier hun ertende.

De to ble sammen for seks år siden. Kort tid etter fikk de sønnen Lennox, og i 2016 giftet de seg i et overraskelsesbryllup i regi av Senkveld Surprise.

Men der Staysman er en travel mann og lever livet som både popstjerne og programleder, må Tina holde styr på hjemmet og sønnen store deler av tiden.

– Det har gått seks år og jeg har fortsatt ikke truet med å dra, sier Tina.

– Hver gang det har vært noe, har jeg sagt at vi setter oss ned og så finner vi ut av det. Det er en irrasjonell frykt, konkluderer hun.

Krav til ektemannen

Samtidig er hun klar på at hun har visse krav til ektemannen, og at han ikke på noen som helst måte må vente stormende jubel på hjemmebane.

– Folk blir imponert over at han møter opp og bare er der, men jeg blir jo ikke imponert over at han er hjemme. Han må prestere og yte noe til fellesskapet, sier Tina.

– Det er mer forventninger på hjemmebane og det kan nok være litt vanskelig å møte hele tiden, slår hun fast.

Hun tror kontrastene blir for store fra artistlivet og at det kan være vanskelig å forholde seg til de samme menneskene hver eneste dag.

Til TV 2

– Det er en vanskelig overgang. Det å knytte meg sterkere til noen jeg er veldig, veldig glad i, innrømmer Thorbjørnsen.

For det er første gang med Tina du har kjent på de følelsene?

– Ja, det er det. Uten tvil. Og det synes jeg er skummelt, avslutter han.

Tidligere denne måneden ble det klart at Stian Staysman Thorbjørnsen kommer til TV 2 for å være programleder på Allsang på grensen sammen med Katrine Moholt.

«Casa Numme» ser du på TV 2 søndager klokken 21.45 eller på TV 2 Sumo allerede nå.