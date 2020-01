På en pressekonferanse i Kristiansand Dyrepark tirsdag informerte Vipers om at de har resignert syv av sine spillere.

Tonje Haugjord Refsnes, Vilde Kaurin Jonassen, Malin Aune, Silje Waade, Marta Tomac, Katrine Lunde og Heidi Løke blir med klubben videre i tre og et halvt år til.

– Jeg trives utrolig godt. Det er en bra klubb med bra jenter og gode trenere, sier Løke til TV 2.

– Hårete målsetninger

Også trener Ole Gustav Gjekstad blir med videre. Men da forhandlingene om kontrakten fant sted hadde Vipers-treneren et krav. Klubben måtte øke målsetningene.

– Det hadde vært lett å si at vi skal være best i Norge og holde oss der. Men, da Terje utfordret meg til å forlenge kontrakten, sa jeg at det var greit, men da må vi øke målsettingen litt, sier Gjekstad på tirsdagens pressekonferanse.

Og den nye målsetningen? Å vinne Champions League innen 2023.

– Vi har satt oss noen hårete målsetninger som jeg tror vil være med å utvikle oss som klubb, og i det så ligger det selvfølgelig å ha en god spillerstall, skal vi få det til. Men vi skal ta steg for steg, og så skal vi passe på at vi ikke risikerer for mye økonomisk. Men jeg tror vi skal være konkurransedyktige, understreker Gjekstad til TV 2.

Det tror også Løke.

– Jeg har absolutt tro på dette prosjektet, og jeg har selvfølgelig lyst å være en del av dette prosjektet her. Jeg synes det ser veldig bra ut, og det er utrolig viktig med kontinuitet. Så med å få signert så mange spillere som klubben får nå, er veldig, veldig bra, argumenterer Løke.

Pendler de neste årene

Hun har pendlet fra Sandefjord til Kristiansand siden hun kom til klubben i fjor sommer, og vil fortsette med det mens hun jakter Champions League-gull med lagvenninnene.

– Ja, det blir pendling. Men jeg synes det har gått veldig fint til nå, og jeg har ikke noe problem med det. Jeg trives godt med å kjøre bil, så det har gått veldig fint, sier Løke med et smil.

Trener Gjekstad er svært glad for at laget får med seg syv viktige spillere videre de neste årene.

– Det er fordi kontinuitet er viktig. Vi har gode kulturbærere i denne gjengen. Vi har spillere holder internasjonalt nivå med utviklingsmuligheter, også er det et veldig fint aldersspenn i denne gjengen. Så det er veldig gledelig at vi klarer å signere så mange gode håndballspillere, sier han.

Annonserte ny sponsor

Under tirsdagens pressekonferanse annonserte klubben også et nytt sponsorsamarbeid med Kristiansand Dyrepark.

– Vi er veldig stolt over at vi har inngått en samarbeidsavtale med Kristiansand Dyrepark, som mange har forsøkt i flere år å få til, sier daglig leder i Vipers, Terje Marcussen.