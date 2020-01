Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, er bekymret for beredskapssituasjonen i Tromsø dersom coronaviruset skulle komme til byen.

Siden mandag har ikke turistgrupper fra Kina hatt lov til å reise til flere land, deriblant Norge. Dette er det kinesiske myndigheter som har bestemt, ifølge Visit Norway.

Likevel er det allerede mange kinesiske turister i Norge, særlig i nord, der de reiser for å oppleve nordlyset.

TV 2 har blitt kontaktet av flere privatpersoner som uttrykker stor bekymring rundt beredskapen i Nordland og Troms, der busslast med kinesiske turister daglig er på gjennomreise.

På rullebanen

Bekymret er også smittevernoverlegen.

– Å klare å håndtere med et lass flypassasjerer som kommer med et fly der noen er smittet, krever lokaler. I Oslo er det oppvarmede lokaler på flyplassen som kan brukes til dette, men det har ikke vi. Vi kan ikke jobbe på rullebanen, sier han til TV 2.

Han sier en løsning vil kunne være å frakte pasienter til et hotell i byen, men understreker at dette også vil by på utfordringer.

– Det er vanskelig med denne typen smitte. Å få på plass en fullverdig beredskapsplan som oppfyller kravene til denne typen avansert smitte har vist seg vanskelig. Vi har 50 vaktleger som går i turnus på sykehuset i Tromsø, og det å oppnå et tilfredsstillende nivå på tjenesten er fryktelig vanskelig, sier Brattland.

Onsdag skal smittevernoverlegen, Avinor, Tromsø Kommune og Universitetssykehuset i Tromsø ha et møte for å få på plass en beredskapsplan.

Så langt har Helse Nord, ved regionalt kompetansesenter for smittevern ved universitetssykehuset i Nordland, sin rolle vært å gi råd i saken.

– Rådene går på hvordan helsepersonell skal beskytte seg mot smitte, hvordan pasienter skal unngå å smitte andre og diagnostisering, opplyser kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord ovenfor TV 2.

Kan komme til Norge

Tirsdag uttalte Folkehelseinstituttet (FHI) at viruset når som helst kan komme til Norge, og mest sannsynlig via en reisende fra Kina.

Likevel ønsker de ikke å gjennomføre screening av reisende fra Kina på norske flyplasser.

– Vi har gått gjennom litteraturen på det, og funnet ut at det er et ganske lite hensiktsmessig virkemiddel, sier fagdirektør i FHI, Frode Forland, til TV 2.

Blodbanken er blant dem som har tatt grep etter at utbruddet startet i Kina.

– På grunn av at situasjonen rundt coronaviruset er noe uavklart innfører vi, som en ekstra sikkerhet, 14 dagers karantene for blodgivere som har vært på en internasjonal flyplass, skriver Blodbanken i en pressemelding.