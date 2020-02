Ann Kristin (51) reiste til Litauen for å få ny kropp

– Hva med komplikasjoner?

– Generelt er det en sikker operasjon. Vi opererer jo på friske mennesker. Men det tar noen måneder for sårene til å gro. Komplikasjoner betyr heller ikke at operasjonen var dårlig. Men hos oss er det mindre enn fem prosent komplikasjoner, mindre enn på de offentlige sykehusene, sier Samuelenas.

Ikke overrasket

Professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges Idrettshøyskole er ikke overrasket over at voksne damer også vil pynte på kroppen. Hun sier til TV 2 at dette er en forskyvning av det presset som de yngre generasjoner opplever.

– Jeg dømmer ingen, voksne kvinner tar selvstendige avgjørelser, men det er en tendens til at man skal se ut som om man er 35 år også når man blir eldre. Det beste hadde vært om man var fornøyd med den naturlige aldringen som skjer, sier hun.

Hun mener at man nå opprettholder en higen etter en kropp som ikke er naturlig for alderen.

– Og man forteller den yngre generasjon at det å ha en perfekt kropp, også i moden alder, er noe man bør strebe etter, sier Borgen.

– Men gjør det noe?

– Markedsføringen nører oppunder mange mødres mangel på selvfølelse og deres følelse av mindreverd. Det beste hadde vært om voksne kvinner klarte å ha fokus på det å ivareta egen helse og opprettholde et godt funksjonsnivå så lenge som mulig, sier Borgen.

Brutal operasjon

TV 2 er med når Ann Kristin får bedøvelse og rulles inn på operasjonssalen. De fettsuger først hofter og lår, ved å stikke en lang stav ut og inn av kroppen, mange ganger. Fettet renner gjennom en slange ned i en liten beholder. Så skjærer kirurgen et snitt ned over magen og ett på tvers, som en omvendt «T».

Mageskinnet brettes til side, huden løftes opp og fettet brennes bort. For en utenforstående ser det svært brutalt og ekstremt ut. Kroppen får gjennomgå, men operasjonsteamet ser avslappet og profesjonelle ut. Etter et par timer er de ferdige og magen syes igjen.

Dagen etter møter vi Ann Kristin igjen i sykesenga. Hun ser overraskende frisk og våken ut, og har allerede vært oppe av senga når TV 2 kommer inn.

– Jeg kjenner at kroppen har fått juling, men jeg har sett meg i speilet og magen er borte. Jeg føler meg allerede bedre, til tross for at jeg ble operert i går. Nå gleder jeg meg til å ta på meg klærne mine, forteller Ann Kristin, som ikke føler at hun er presset til å gjøre noe hun ikke vil.

– Dette er min egen beslutning, mitt valg og nå skal jeg nyte min nye tilværelse, avslutter hun fra sykesenga i Litauen.