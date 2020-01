Kioskkonsernet Reitan Convenience, som står bak Narvesen og 7 Eleven, skal redusere driftskostnadene med 30 prosent de nærmeste årene.

Det betyr at 30 ansatte ved servicekontoret i Oslo må finne seg nye jobber, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er skjedd store strukturelle endringer i convenience-markedet de siste årene. Tradisjonelle varegrupper som blader, aviser, reisebilletter og tipping har tilbakegang, blant annet grunnet endrede lesevaner og nye digitale løsninger, sier HR- og kommunikasjonsdirektør i Reitan Convenience Norway, Marit Sælid Johannesen til DN.

Hun opplyser videre at bransjen også har merket økende konkurransen fra dagligvarebransjen, restauranter og kafeer, og at de gjør dette for å sikre arbeidsplasser og ivaretar lønnsomhet og utvikling for deres kjøpmenn og for kioskkonsernet.

Reitan Convenience har over 2200 utsalgssteder både i Norden og Baltikum, og omsetningen i 2018 var på 16,1 milliarder kroner.