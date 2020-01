Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende, skriver politiet i en pressemelding.

Ulykken etterforskes ved Midt-Troms lensmannsdistrikt

Den 19 år gamle mannen omkom etter en kollisjon mellom en personbil og trailer på E8 i Balsfjord mandag ettermiddag.

Fastklemt

Politiet rykket ut etter melding om en ulykke mellom en personbil og trailer i 90-sonen på E8, like nord for Nordkjosbotn i Balsfjord i Troms og Finnmark fylke, ved 17-tiden mandag.

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt opplyste til TV 2 at føreren av personbilen satt fastklemt etter ulykken.

Senere opplyste politiet om at føreren som satt fastklemt omkom i ulykken.

Fører av traileren, en mann på 44 år, kom fra ulykken uten fysiske skader.



Lik dødsulykke samme sted

Ulykken skjedde på samme sted som Charlie Dan Lind (22) omkom 7. januar i fjor.

Et litauisk vogntog fikk da sleng på hengeren, som kom over i motsatt kjørefelt og traff Charlie og hans Ford Focus.

Etter Charlies ulykke ble det et stort fokus på de mange ulykkene med vogntog på norske vinterveier. Mye takket være Charlies mor, Ramona Lind, som helt siden sønnens fatale ulykke kjempet for å endre regelverket – slik at det skal bli tryggere på norske vinterveier.

Mens Ramona kjempet med sorgen og fortvilelsen, bygde det seg opp et sinne hos henne. Ikke mot vogntogsjåføren som kolliderte med sønnen. Men et sinne mot de som sitter med makten. De som ser alle ulykkene som dreper uskyldige liv på norske veier.

– Om ikke jeg, som sitter midt oppi det, skal kjempe denne kampen, hvem skal gjøre det da, undrer Ramona.