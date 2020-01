Klopp med seks minutters forsvarstale: – Jeg er ikke en revolusjonsfyr

– Jeg er ikke en revolusjonsfyr som vil vise hele verden hvor sterk jeg kan være

Liverpool-sjefen snakket på innpust og utpust, på sitt sedvanlige vis, og fortsatte med å forklare at muligheten for at det plutselig kunne komme en FA-cupomkamp i løpet av den første «friuken» kom bardust på.

ROTET BORT «SIKKER» SEIER: Liverpool ledet 2-0 mot Shrewsbury, men må ut i omkamp etter 2-2 til slutt. Foto: Carl Recine/Reuters

– Siden vi planlegger langt frem i tid, så kan jeg ikke planlegge som dette, spesielt ikke når en virkelig avgjørende fase av sesongen står på trappene. Så jeg bestemte meg for at vi skal ha en pause, basert på et brev vi fikk i april 2019 der vi ble bedt om å respektere pausen. Og det gjør vi, sa han.

Kritikken har kommet fra både tidligere toppspillere i England og fra klubber nedover i divisjonene, blant annet fordi Klopp selv heller ikke kommer til å lede laget i den omtalte kampen, men en del har også skrytt av tyskeren for å tale saken mot dem som berammer terminlistene som knapt gir spillerne hvile i disse dager.

– Jeg vet hvordan det høres ut nå, og jeg ønsker ikke å være i midten av alle diskusjonene. Jeg er ikke en revolusjonsfyr som vil vise hele verden hvor sterk jeg kan være. Det er absolutt ikke årsaken. Hvis folk mener jeg er lat fordi jeg ikke er her, så kan jeg ikke endre det. Folk kan kalle meg for hva som helst, jeg er ikke så interessert i det. Det eneste ansvaret jeg har er for spillerne mine og, for å være 100 prosent ærlig, for alle de andre spillerne også, sa Klopp.

Forklarte hvorfor han også tar fri selv

Tyskeren fortalte deretter om hvordan hans seniorspillere vil bli fulgt opp i friuken sin (se hele hans svar i videovinduet øverst), før han så forklarte årsaken til at det er U23-trener Neil Critchley - som ledet laget mot Aston Villa i ligacupen før jul da Klopp hadde med seniorene til klubb-VM - som også kommer til å lede U23-guttene i oppgjøret mot Shrewsbury på Anfield.

– Kunne jeg vært der for kampen? Selvsagt kunne jeg det, men det er en fullstendig misoppfattelse av manager- og trenervirket. Jeg kommer ikke hit bare for å vise meg for laget en eller to dager på trening. De trenger treneren sin, og det er «Critch». De trenger treneren sin og de får treneren sin. Og får alle støtte. Vi som klubb vil gjøre alt vi kan for å vinne den kampen, og det er mulig. Det blir ikke enkelt, vi så Shrewsbury sist, men det er mulig. Og det er det eneste som er viktig, sa Klopp.

– Vi forkorter karrierer. Vi begrenser prestasjonsnivå

Etter å ha svart på noen få spørsmål rundt West Ham-kampen og blant annet skadesituasjonen til Sadio Mané brukte Klopp deretter også avslutningen av pressekonferansen på å ta et standpunkt i kampen mot den enorme terminlisten.

– Det er ikke mulig lengre. Det er ukomfortabelt at jeg som en normal person må snakke kontinuerlig om dette. Jeg vil ikke være personen som er et talerør for alle, det er bare det at dette er et øyeblikk der vi må være sterke og si «Nei. Vi kan ikke holde på slik lenger». For hvis vi ikke starter diskusjonen, så blir det bare mer. Det blir en kamp til her, en kamp til der, en turnering til her, større Champions League der. Og selvsagt er det «interessant fra klubbenes perspektiv», sa Liverpool-sjefen, mens han viste hermetegn i luften, og fortsatte.

– Men vi er del av klubben. Vi har snakket med alle de viktige folkene i klubben også, og det er normalt. Vi vil spille fotball så ofte som mulig, men det er nøkkelordet. Mulig. Du kan ikke spille hele tiden. De store idrettene over hele verden har alle pauser. Her spiller vi hele tiden. Spillerne kan ikke gjøre det. Vi forkorter karrierer. Vi begrenser prestasjonsnivå. Det er slik det er.

