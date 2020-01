Samtidig blir åremålet til ballettsjef Ingrid Lorentzen forlenget, skriver Den Norske Opera & Ballett i en pressemelding.

– Jeg er glad og stolt over å kunne presentere Randi Stene som vår nye operasjef. Hun har hatt en omfattende internasjonal sangkarriere, og har et stort engasjement for operakunsten og talentutvikling, sier administrerende direktør Geir Bergkastet.

Mezzosopran Randi Stene har opptrådt ved anerkjente operahus og konsertsaler over hele verden.

I tillegg har hun vært solist ved Det Kongelige Teater i København fra 1988–2019.

Hun er per i dag ansatt ved Norges Musikkhøgskole som professor i sang, og ved Trondheim Symfoniorkester & Opera som operasjef.

– Jeg har sunget ved mange scener, men Operaen i Oslo har noe helt spesielt. Med sin åpne, innbydende arkitektur og unike akustikk er det som om bygningen ber oss om å lage stor kunst, uttaler hun.