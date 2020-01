Det sier ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen, som er sterkt preget, etter at den lille kommunen igjen ble rammet av en tragisk dødsulykke.

Ved 17-tiden mandag kolliderte en personbil og trailer i 90-sonen på E8, like nord for Nordkjosbotn i Balsfjord i Troms og Finnmark.



Føreren av personbilen ble sittende fastklemt etter ulykken. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livet sto ikke til å redde.

– Med framtiden foran seg

Tirsdag opplyser politiet at det var 19 år gamle Bård-Endré Hansen, fra Svartnes i Balsfjord, som omkom i ulykken.

– Det er utrolig tragisk for et lite lokalsamfunn at noen dør i en slik ulykke. Ekstra ille er det når det er en som er så ung, som har framtiden foran seg, som omkommer, sier Johansen til TV 2.

Med en kommune på 5600 innbyggere, kjenner alle hverandre. Mandagens ulykke går sterkt inn på alle.

– Bård-Endré var fra samme bygd som meg. Nei, dette er rett og slett kjempetragisk, sier ordføreren.

Hardt rammet kommune

Psykososialt kriseteam følger opp den omkommes nærmeste pårørende.



Ordføreren oppfordrer lokalbefolkningen til å søke sammen og støtte hverandre i den vanskelige tiden.

– Tankene mine går til hans nærmeste, foreldre og søsken, som er blitt rammet av det verste som man kan bli rammet av, sier Johansen.

Ordføreren synes at Balsfjord har blitt svært hardt rammet av dødsulykker den siste tiden.

Fjoråret startet med at fire personer mistet livet i en skredulykke på Blåbærtinden.



Deretter gikk det få dager før Charlie Dan Lind (22) omkom da et litauisk vogntog fikk da sleng på hengeren, som kom over i motsatt kjørefelt og traff Charlie og hans Ford Focus. Denne ulykken skjedde på samme sted som mandagens ulykke.

– Vi har store veier, både E6 og E8, som går gjennom hele kommunen og det er mye trafikk på disse veiene. Dette øker jo sjansen for at det skjer ulykker. Men vi har ingen, absolutt ingen, å miste, sier Balsfjord-ordføreren.

Etterforsker bredt

Seksjonsleder Geir Lofthus for politipatruljene i Midt-Troms sier at foreløpige undersøkelser ikke gir grunn til å laste trailersjåføren for ulykken.

– Vi har foreløpig dannet oss et klart bilde av hendelsesforløpet. Det ser ut til personbilen har kommet over i motgående kjørefelt. Vi etterforsker nå ulykken bredt for å finne ut årsaksforholdet, sier Lofthus til TV 2.

Det var litt snø og is, men stedvis bart føre, på ulykkesstrekningen.

Da politiet ikke mener at trailersjåføren har opptrådt uaktsomt, har de ikke tatt beslag i førerkortet til den 44 år gamle sjåføren – som kom fra ulykken uten fysiske skader.